(21 de agosto del 2025. El Venezolano).- El gobierno colombiano negó el miércoles que exista un acuerdo militar con Venezuela como parte de un reciente memorando mutuo para crear una zona económica binacional en la frontera común, justo en medio de las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro.

“Aquí no hay nada, ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno, ni siquiera de operación conjunta militar” con Venezuela, aseguró ante el Congreso el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una rendición de cuentas citada por congresistas que manifestaron su preocupación por el alcance de lo acordado con Venezuela en julio cuando ambos países firmaron un memorando de entendimiento comercial.

Benedetti aclaró que no son ciertas las versiones de «medios de opinión» sobre una cooperación militar para «enfrentar una supuesta ocupación de los Estados Unidos en territorio venezolano”.

Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en gobernar Colombia, aseguró en la red social X durante el fin de semana que apoya a Venezuela e indicó que “cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”. La víspera, calificó como un “error” una posible operación militar estadounidense en Venezuela, destaca houstonchronicle.