(06 de octubre del 2025. El Venezolano).- La Ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, expresó este lunes su profunda preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, calificándolo como una «amenaza para los países de la región».

En una entrevista concedida a EFE en Roma, la canciller cuestionó la estrategia estadounidense de hundir las embarcaciones de presuntos narcotraficantes. «Siempre se ha incautado y siempre se ha detenido a estas personas sin necesidad de matarlas. Han sido extraditadas y juzgadas», sostuvo Villavicencio.

La jefa de la diplomacia colombiana reafirmó la «voluntad de diálogo» de su país y su defensa del multilateralismo, en contraste con las «medidas unilaterales» de la administración Trump que, según dijo, han tensionado las relaciones.

Respecto a la decisión de Washington de excluir a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, la ministra minimizó su impacto, aclarando que no ha implicado sanciones económicas y que la cooperación militar en asistencia técnica se mantiene, reseñó El Nacional