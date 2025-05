(28 de mayo del 2025. El Venezolano).- El cohete Starship, en el que la empresa SpaceX del magnate Elon Musk confía para conquistar Marte, alcanzó el martes la órbita terrestre pero se rompió y cayó al Oceáno Índico tras perder combustible en su noveno vuelo de prueba.

El lanzamiento fue retransmitido por vídeo en directo, con una cuenta atrás que se paró durante varios minutos hasta que a las 19:37 hora local (23:30 GMT) la nave despegó desde Starbase, la base recién nombrada ciudad cerca de Brownsville, en la frontera con México destaca EFE.

El cohete, con una altura de 121 metros, estaba compuesto por dos partes: el propulsor Super Heavy, dotado con 33 motores Raptor y que por primera vez se reutilizaba tras una prueba anterior, y una nave espacial de segunda etapa, esta última a la que se llama Starship.

Despegue exitoso

El despegue fue exitoso, teniendo en cuenta que las dos últimas pruebas terminaron en explosión pocos minutos después, pero en torno a las 20:32, la empresa perdió contacto con una nave que ya daba vueltas y parecía no la capacidad de orientación estropeada.

El responsable de comunicación de SpaceX, Dan Huot, uno de los presentadores del acontecimiento presentado como una película, atribuyó a «fugas» de combustible la «pérdida del control de altitud», necesario para orientarse en su reentrada en la atmósfera terrestre.

Aparte de eso, el cohete no pudo abrir un portón por el que se iban a desplegar en órbita por primera vez varios satélites simulados de Starlink, uno de los objetivos de la misión, además de supervisar los escudos que protegen a la nave de las altas temperaturas.

Starship’s ninth flight test marked a major milestone for reuse with the first flight-proven Super Heavy booster launching from Starbase, and once more returned Starship to space → https://t.co/Gufroc2kUz pic.twitter.com/RNJkj5OobP