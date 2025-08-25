(25 de agosto del 2025. El Venezolano).- Al menos 20 personas, entre ellas varios periodistas que cubrían el conflicto, murieron en un ataque aéreo israelí contra el hospital Nasser en la Franja de Gaza este lunes, 25 de agosto, según un comunicado del Gobierno de Gaza.

El ataque ha sido particularmente trágico para la prensa, cobrándose la vida de al menos cuatro informadores de medios internacionales. Entre los fallecidos se encuentran:

Hossam Al Masri , camarógrafo de la agencia de noticias Reuters.

, camarógrafo de la agencia de noticias Reuters. Mohamed Salama , camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera.

, camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera. Mariam Abu Daqqa , colaboradora de la agencia AP.

, colaboradora de la agencia AP. Moaz Abu Taha, reportero de la cadena estadounidense NBC.

Reuters ha confirmado la muerte de su camarógrafo y ha reportado que otro de sus fotógrafos, Hatem Khaled, resultó herido en el mismo ataque. Por su parte, Al Jazeera también ha lamentado la pérdida de su fotoperiodista Mohammad Salama en el bombardeo, reseñó DW.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha calificado el conflicto en Gaza como uno de los más mortíferos para los profesionales de la prensa, una situación que ha empeorado desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han reiterado la importancia de proteger a los periodistas, quienes desempeñan un papel crucial en la cobertura de zonas de conflicto.