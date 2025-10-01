(01 de octubre del 2025. El Venezolano).- La organización no gubernamental Foro Penal informó en su más reciente reporte que el número de presos por motivos políticos en Venezuela se ha elevado a 838.

El incremento se debe a la inclusión de 11 dirigentes opositores encarcelados en los últimos días.

El informe, con fecha de corte del 29 de septiembre, detalla que del total de detenidos, 735 son hombres y 103 son mujeres, y la mayoría (665) son militares. La ONG destaca que gran parte de estas detenciones ocurrieron tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, reseñó El Nacional

En este contexto, el partido Voluntad Popular ha vuelto a exigir la liberación del exdiputado Freddy Superlano, quien lleva 14 meses detenido en completo aislamiento, «sin juicio, sin visitas y sin derecho a ver a su familia». Superlano fue vinculado por la fiscalía con la divulgación de actas electorales que la oposición presentó como prueba de fraude.