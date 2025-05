(28 de mayo del 2025. El Venezolano).- Con más de medio siglo de trayectoria, Catracentro sigue siendo un pilar fundamental para el sector transporte en Venezuela. Así lo asegura su presidente, Santiago Rodríguez, quien destaca el rol de la cámara como aliada estratégica en la Expo Fedecámaras Carabobo 2025 y su compromiso con los gremios del país.

«Siempre hemos sido una cámara aliada de Fedecámaras, y aquí estamos, apoyando a todos los gremios», afirma Rodríguez. Entre los principales desafíos que enfrenta el sector, el financiamiento ocupa un lugar prioritario. Sin embargo, Catracentro no se detiene: actualmente está incorporando nuevos vehículos y certificando conductores para garantizar que cumplan con los estándares requeridos, incluyendo la capacidad de calcular fletes de manera eficiente.

En la actualidad los transportistas de carga transitan momentos difíciles entre escasez de combustible, largas colas, y elevados precios de piezas para los vehículos entre esos cauchos.

Sin embargo, los transportistas desempeñan un rol medular para la economía venezolana. Solo en el primer trimestre de 2025, las exportaciones de Venezuela abarcaron el 15,25% del transporte pesado que circuló en la frontera con Colombia. En específico, se hace referencia al tramo Táchira, Norte de Santander.

Esto equivale a 4.553 vehículos de carga pesada. Estos datos aportados por la Cámara Colombo-Venezolana recalcan la importancia de este gremio. Por ejemplo en otras cámaras, como la Regional de Carga, en manos de Jonathan Durvelle 70% de las unidades de carga se encuentran accidentadas.

Una cifra poco alentadora, aunque en estos momentos el gremio no usa el 100% de su flota, de hacerlo se le haría difícil. El experto ejemplifica que un transportista que hace cinco viajes a la semana, puede ganar 200 dólares. Es decir, 1000 mensuales, pero, al final no cubre las necesidades de cauchos, baterías entre otros.

Más allá de los precios el tema de la brecha de cambio, que cada vez se extiende más, es una gran preocupación para todas las cámaras que se encargan del transporte de carga pesada.

El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros ya hablaba de que esta brecha superaba el 30% lo que distorsiona precios y dificulta el acceso a divisas a precios oficiales.

Por otra parte, uno de los puntos álgidos ha sido la vialidad, uno de los principales obstáculos para los transportistas quienes sufren daños en el tren delantero, ante los enormes huecos que ha dejado el constante flujo de vehículos y el poco o precario mantenimiento existente. Sobre esto en enero el gobernador reelecto de Carabobo, Rafael Lacava se comprometió a trabajar en la vialidad de los 14 municipios. Fue parte de los planes que dio a conocer a inicios de 2025.

De manera imperativa, Lacava afirmó que este año “debía resolverse los problemas de vialidad”, aquí incluyó temas como asfaltado, así como las normativas de tránsito y leyes, algo que ha sido abordado por las alcaldías de Guacara, Valencia y San Diego”.

“Este nuevo año 2025 las prioridades serán tapar los huecos, resolver el problema de vialidad, garantizar que los motorizados, conductores, transporte de carga pesada, todo el mundo, respete las leyes de tránsito, también habrá un plan de asfaltado y corrección de imperfecciones que tienen nuestras vías”, enfatizó Lacava.

Santiago Rodríguez aseguró que la cámara cuenta con una escuela de formación, avalada por el INTT (Instituto Nacional de Tránsito Terrestre), donde los interesados pueden capacitarse en el ámbito del transporte de carga. Este servicio también está disponible para empresas del sector que deseen profesionalizar a su personal.

Servicios de este tipo no solo permiten un transporte más responsable, si no también la existencia de una política cónsona con los deseos de reorganizar la conducta de transportistas y todo aquel que maneje vehículos.