(08 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El tenista español Carlos Alcaraz se alzó con la victoria en el Abierto de Estados Unidos, logrando su segundo título en este prestigioso torneo y recuperando el primer puesto en el ranking mundial. El emocionante triunfo llegó tras un intenso duelo en la final contra su gran rival, el italiano Jannik Sinner, con un marcador de 6-2, 3-6, 6-1, y 6-4.

Esta victoria marca el sexto título de Grand Slam en la carrera de Alcaraz, y el segundo en 2025, después de su memorable triunfo en Roland Garros hace tres meses. Con solo 22 años, el murciano se consolida como una de las figuras dominantes del tenis, solo superado en número de «grandes» por el legendario Novak Djokovic.

El partido fue un reflejo de la intensa rivalidad que define a esta nueva generación del tenis. Alcaraz y Sinner, apodados «Sincaraz», han protagonizado cuatro finales este año, incluyendo las de Roland Garros y Wimbledon, una hazaña histórica que marca la primera vez que dos tenistas se enfrentan en tres de los cuatro torneos de Grand Slam en un solo año.

Alcaraz mostró un juego agresivo desde el inicio, rompiendo el servicio de Sinner en el primer set. Aunque el italiano reaccionó en el segundo, el español demostró su garra y autoridad en el tercer set, dominando el partido hasta sellar su victoria en 2 horas y 42 minutos, reseñó EFE.

«Hoy lo di todo. No pude hacer más», dijo un emocionado Sinner durante la ceremonia de premiación, reconociendo el superior rendimiento de Alcaraz. Por su parte, Alcaraz bromeó con su rival: «Te veo más que a mi familia», destacando la camaradería y respeto que existe entre ambos.

Con 11.540 puntos, Alcaraz regresa al número uno del mundo, una posición que no ocupaba desde hace dos años. Su impresionante temporada 2025 incluye siete títulos, lo que lo convierte en el tenista con más victorias y trofeos del año. Este triunfo no solo le otorga la gloria deportiva, sino también el mayor premio en la historia de un Grand Slam: 5 millones de dólares.