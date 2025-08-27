(27 de agosto del 2025. El Venezolano).- Un nuevo informe de la plataforma internacional Living Cost ha posicionado a Caracas como la ciudad con el costo de vida más alto de Venezuela.

El estudio revela que el gasto promedio mensual en la capital asciende a 1.130 dólares, casi cuatro veces el salario promedio local.

A pesar de ser la más cara, Living Cost la clasifica como la mejor ciudad para vivir en el país, destacando su tamaño, conexiones y servicios. El reporte señala que el costo de vida en Caracas es superior al de varias capitales latinoamericanas como Bogotá, Lima y Ciudad de Guatemala.

A nivel nacional, el informe indica que el costo de vida promedio en Venezuela es de 823 dólares mensuales, mientras que el ingreso promedio apenas llega a 207 dólares, una brecha que, según el estudio, explica las dificultades de los hogares para cubrir sus gastos básicos, reseñó El Nacional