(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- Un equipo convertido en toda una maquinaria arrolladora ha sido el Carabobo de la categoría sub-15 en la Liga Futve Junior, conjunto que ya colecciona 50 puntos y aseguró el primer lugar de la clasificación apenas en la primera vuelta. Restan solo ocho juegos para culminar la ronda eliminatoria. “Un plantel muy unido y bonito”, así lo define el ex jugador profesional y profesor Alfarabi “Pin” Romero, coordinador de las categorías menores de la tropa granate.

Este conjunto es dirigido técnicamente por el ascendente joven Junior Romero, un estudioso de la disciplina. “Pienso que la clave ha sido la unión del grupo de jugadores, bastante talentosos que ayudan a fomentar la competencia sana entre ellos y así poder mejorar cada día. Aspiramos meternos en la gran final y continuar sacarle provecho a nuestra calidad”, apuntó el guaireño.

Entre las grandes figuras de la escuadra valenciana destacan Abraham González, Edwing Fernández, Samuel Reyes, Xavier Rovira y Juan Flores. El impresionante record de este combinado es 16 victorias, 2 empates y 1 sola derrota. “Tenemos potencial en todas las líneas, nunca bajamos los brazos y siempre luchamos por ganar”, cerró diciendo.(Avelino Avancín).

Anuncios