(12 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Las autoridades estadounidenses confirmaron la detención de Tyler Robinson, un joven de 22 años residente en Utah, señalado como principal sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. La información fue divulgada por medios locales, citando fuentes cercanas a la investigación.

La identidad del detenido fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en una entrevista que el presunto autor del crimen había sido capturado. Robinson fue arrestado en las cercanías del Parque Nacional Zion, en St. George, aproximadamente a 400 kilómetros del lugar del atentado en Orem, Utah. Según reportes, el joven acordó entregarse tras conversar con su padre, quien se desempeña como oficial del sheriff en el condado de Washington.

El arresto se produjo alrededor de las 11:00 p.m. del jueves 11 de septiembre, y Robinson fue puesto bajo custodia de la policía local. Fuentes federales confirmaron el procedimiento al diario The New York Times.

Diversos medios han señalado que Robinson era considerado un buen estudiante, y han circulado imágenes suyas en contextos familiares y universitarios. También se ha reportado que mantenía una relación temprana con armas de fuego, aunque las autoridades aún no han confirmado detalles sobre el móvil del crimen ni los antecedentes del sospechoso.

La investigación continúa en curso, y se espera que en los próximos días se definan los cargos formales que enfrentará el detenido.