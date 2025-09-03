(02 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El dirigente opositor Henrique Capriles ha respondido a la ola de críticas que ha recibido por sus recientes comentarios sobre la existencia del «Cartel de los Soles» en Venezuela.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, Capriles calificó de “frustrados” a quienes lo han cuestionado por sus opiniones, defendiendo su derecho a expresar su punto de vista.

«Ustedes han visto que en los últimos días yo me he convertido en el saco donde todo el mundo golpea para pagar su frustración, una campaña de odio feroz», declaró Capriles.

El diputado de la Asamblea Nacional ha generado controversia tras años de denunciar la existencia de un «narcoestado» para ahora cuestionar el «Cartel de los Soles».

En una entrevista con CNN, Capriles sostuvo que Estados Unidos debería presentar pruebas contundentes que respalden la existencia de esta organización, la cual, según el gobierno estadounidense, está conformada por militares venezolanos y tiene vínculos directos con el régimen de Nicolás Maduro. «Las acusaciones que ha habido y todo el tema del Cartel de los Soles es una acusación muy grave que pienso que los Estados Unidos tienen que mostrar las pruebas», afirmó.

Capriles insistió en que su posición no minimiza la crisis política ni la falta de democracia en Venezuela, reiterando su convicción de que «en Venezuela no hay democracia», reseñó El Nacional

