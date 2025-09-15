(15 de septiembre del 2025. El Venezolano).- l reinado de Saúl «Canelo» Álvarez en el boxeo supermediano llegó a su fin la noche del sábado, tras una contundente derrota ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas.

Ante la decepción de una multitud de más de 70,000 aficionados, Canelo encajó la tercera derrota de su carrera de forma inesperada. Crawford, que subió dos categorías para este enfrentamiento, se convirtió en el primer boxeador en la historia en ser campeón indiscutido de tres divisiones distintas. Los jueces le dieron el triunfo con dos tarjetas de 115-113 y otra de 116-112.

A pesar de la derrota, el púgil mexicano aseguró una de las bolsas más grandes de su carrera. La cadena ESPN estimó que Canelo garantizó una ganancia de más de 100 millones de dólares, mientras que su oponente recibió alrededor de 50 millones. Este combate formó parte del contrato de Canelo con Turki Al-Alsheikh, que se estima en 400 millones de dólares por cuatro peleas, reseñó El Nacional

Su sueldo base por combate ronda los 100 millones, a los que se suman bonificaciones por patrocinadores y derechos de transmisión, lo que pudo elevar sus ingresos totales a 150 millones por esta única pelea. Tras el resultado, Canelo se mostró dispuesto a una revancha, afirmando a sus seguidores que «una derrota no me define».