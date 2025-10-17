(17 de octubre del 2025. El Venezolano).- La protección de la población inmigrante se convirtió en un punto central del primer debate entre los candidatos a la Alcaldía de Nueva York, con los aspirantes demócratas Zohran Mamdani y Andrew Cuomo pidiendo un mayor respaldo legal frente a la agresiva campaña de deportaciones del gobierno federal.

En una ciudad que se autodenomina «santuario», las detenciones por parte de agentes de ICE a inmigrantes que asisten a citas de rutina han encendido las alarmas. Mamdani, quien se reivindicó como «el primer alcalde inmigrante», denunció que las ceremonias de ciudadanía se han convertido en «momentos de tragedia» y exigió no solo más abogados, sino «plantar cara a Donald Trump», reseñó El Nacional

Por su parte, Andrew Cuomo prometió asignar un abogado a cada persona en procesos migratorios. En contraste, el candidato republicano, Curtis Sliwa, aunque reconoció la importancia de los «trabajadores esenciales», defendió el rol de ICE para perseguir a criminales y argumentó que se debe usar a la agencia contra «narcotraficantes y pandilleros». El debate evidenció las profundas divisiones sobre cómo una ciudad debe responder a las presiones federales.

