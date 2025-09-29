(29 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, admitió este lunes que los lazos diplomáticos con Estados Unidos atraviesan un «momento de tensión» luego de que Washington anulara la visa del presidente Gustavo Petro. Como gesto de solidaridad, la ministra anunció que renunciará a su propio visado estadounidense.

El Departamento de Estado revocó el permiso de viaje de Petro tras acusarlo de «incitar a la violencia» durante una manifestación propalestina en Nueva York. Villavicencio calificó la medida como una «represalia» por la firme postura de Colombia en «denunciar el genocidio en Gaza».

«Si por ser un pacifista te quitan la visa, pues muchos estamos diciendo que también lo somos y renunciamos a ese documento», declaró la canciller, aclarando que se trata de una determinación a título personal y no de una política de todo el gobierno.

Anuncios

A pesar de la fricción, Villavicencio subrayó que Colombia mantendrá su participación activa en los foros multilaterales, incluyendo su próximo asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, y buscará un «diálogo más equitativo» con Estados Unidos, reseñó EFE