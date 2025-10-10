(10 de octubre del 2025. El Venezolano).- En el marco del Mes Rosa y por tercer año consecutivo, se desarrolla la campaña «Efecto Pinta Labios», impulsada por el proyecto “Maquillaje con Propósito” de Yanet Serrano, en alianza con Fundaquimio, destinada a llevar esperanza y fortaleza a pacientes atendidas en el Hospital Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño, a la cual invitan a todos los carabobeños y empresas a participar con la donación de labiales e insumos médicos.

Este llamado a la solidaridad fue hecho la educadora y maquilladora Yanet Serrano, en rueda de prensa realizada en el restaurant Genovia, acompañada por la presidenta de Fundaquimio, Enriqueta Vázquez, quienes han trabajado desde hace 4 años para empoderar a pacientes oncológicas, en contextos vulnerables.

«Esta iniciativa nace con la intención y el gesto simbólico de regalar un labial a las pacientes oncológicas, acompañado de actividades especiales que refuercen su fuerza y dignidad”, indicó Serrano. Precisó que los labiales e insumos recaudados, serán entregados el próximo 24 de octubre, a partir de las 9:00 a.m., en una actividad a realizarse en el área de radioterapia del hospital oncológico, donde se ofrecerán rifas, música y momentos de alegría a las pacientes.

Anuncios

-Hacemos un llamado, en esta oportunidad, a las empresas, a las marcas, a las organizaciones, a las fundaciones, a que se unan, no nada más con un labial, sino que esta vez queremos que hagan presencia, que se hagan aliados del alma-, expresó la maquilladora social y abanderada de esta campaña social.

Destacó que, hasta ahora, ha logrado maquillar y atender a más de 150 pacientes. Detalló que el año pasado se recaudaron más de 720 labiales. Este año, la meta es superar esa cifra y extender el impacto positivo a un mayor número de pacientes.

Por su parte, la presidenta de Fundaquimio, Enriqueta Vázquez, sobreviviente de cáncer, resaltó que, como paciente, “veía la necesidad de llegar a las personas atendidas en el hospital oncológico y darles acompañamiento”, por lo que mensualmente organiza actividades para ellas, pues considera que el Mes Rosa debería celebrarse todo el año.

Vale resaltar que la psicología de la belleza ha demostrado que un labial puede empoderar y cambiar la actitud de una mujer, por ello, la campaña «Efecto Pinta Labios» no solo transforma la apariencia, sino que eleva la autoestima y fortalece el espíritu de las mujeres que luchan contra el cáncer.

Finalmente, Serrano y Vázquez agradecieron el apoyo de aliados como Restaurant Genovia, Mundo JK, Intylact, La Kileada, Del Valle Store, Steven Jaramillo, Karina Flores y Marka’s. La donación de labiales nuevos, insumos médicos o recursos económicos para costear el tratamiento de pacientes oncológicas pueden ser canalizados a través de las redes sociales de @Serranoymakeup y @fundaquimio, o llevarlos personalmente al centro de acopio en Mundo JK, ubicado en el C. C. Monte Triona de Mañongo.