Cae Uno Caen Todos

Un dólar a cien bolívares: Venezuela está impactada

La economía venezolana ha recibido un nuevo golpe con la devaluación del bolívar, alcanzando un hito impactante: un dólar estadounidense equivale a 100 bolívares. Este umbral psicológico ha generado conmoción en la sociedad y ha puesto en evidencia la persistente crisis económica que afecta al país.

No es primera vez que ocurre sino que a partir de ahora será permanente con tendencia a la alta, dadas las carencias de acciones que los gobernantes de turno no tienen o no saben implementar.

Anuncios

El chavismo y sus líderes siguen haciendo el papel de payasos. El asunto es que ellos equivocaron la profesión porque lo que generan no es risas, sino terror.

Y es que Venezuela es esto: La casa del terror. Cuando tienes electricidad no tienes agua y muchas veces te faltan ambas. La inseguridad reina, mucho más con los delincuentes que regresaron.

Los alimentos ya de por sí eran costosos. Hoy lo son más.

Y si gritas o lloras es peor…

Un pueblo en shock

Desde la mañana en que se confirmó la nueva cotización, el ambiente en las calles de Caracas y otras ciudades del país ha estado marcado por la incertidumbre. Comerciantes, trabajadores y ciudadanos en general se preguntan cuáles serán las repercusiones de este nuevo golpe al poder adquisitivo.

«No sabemos hasta dónde llegará esto. Cada vez que el dólar sube, los precios se disparan y el salario sigue siendo insuficiente», comenta María Fernández, una docente que ha visto cómo su poder de compra se ha reducido drásticamente en los últimos años.

Consecuencias inmediatas

El encarecimiento del dólar tiene efectos directos en el precio de los productos y servicios. Entre las principales consecuencias están:

Inflación acelerada: Los comerciantes ajustan los precios de los bienes importados y de los productos de primera necesidad para adaptarse a la nueva tasa cambiaria.

Mayor precariedad salarial: Con sueldos en bolívares, la capacidad adquisitiva de los trabajadores sigue en declive, lo que agrava la crisis social.

Incremento en la especulación: La incertidumbre provoca que algunos sectores se adelanten a una posible escalada del dólar y suban los precios indiscriminadamente.

Desconfianza en la política monetaria: La incapacidad del gobierno para estabilizar la moneda genera mayor descontento en la población.

Respuestas del gobierno y expectativas

El gobierno ha intentado calmar a la población asegurando que tomará medidas para frenar la devaluación. Sin embargo, economistas advierten que sin un cambio estructural en la política económica, la crisis seguirá profundizandose.

«Este aumento del dólar refleja la falta de confianza en el bolívar y la inestabilidad económica del país. Sin políticas de producción y una reducción del gasto público, la situación podría empeorar», señala el analista financiero Carlos Rojas.

Un futuro incierto

Para la mayoría de los venezolanos, el aumento del dólar a 100 bolívares es solo otro episodio en una crisis que parece no tener fin. Con una inflación descontrolada, sueldos deprimidos y un mercado cambiario volátil, el pueblo se enfrenta a una realidad cada vez más dura. La incertidumbre sigue dominando el panorama, mientras la población se adapta una vez más a una economía en constante deterioro.

QUÉ ALGUIÉN ME DIGA: El embalse de Guri tiene un gran cuerpo de agua en la actualidad, según un vuelo en helicóptero realizado en marzo de 2025.

Central hidroeléctrica:

La Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, también llamada Represa de Guri, funciona en la presa de Guri. Es la segunda planta más grande de América y la tercera del mundo. Genera electricidad a más del 60% del país.

El gobierno le está echando la culpa del problema eléctrico de Venezuela a la sequía, y es una tremenda mentira, la cantidad de agua acumulada en la represa de Guri, está en la cota de los 271 m, es decir máximo nivel, y eso es debido a que los ríos afluentes al lago están aportando un caudal suficiente, ya que en sus cuencas está lloviendo. Por lo tanto Guri puede turbinar sus 20 generadores normalmente las 24 horas del día, y por más de tres meses.El problema es que solo se encuentran trabajando 14 generadores, y entre todos ellos solo se llega a unos 6000 MW de los 10000 MW de su capacidad.

La sequía únicamente está afectando al complejo hidroeléctrico Uribante Caparo y otras presas a nivel nacional, pero ellas solo aportan el 20% al sistema eléctrico nacional. El otro 20% lo aportan las termoeléctricas.

Pero resulta que las termoeléctricas están fuera de servicio por falta de mantenimiento e inversión desde hace años. Apenas Planta Centro, en Carabobo, tiene una capacidad de 2000 MW, y hoy en día no produce electricidad ni para encender un bombillo.

En conclusión la sequía no es la causa del problema eléctrico de Venezuela, es la falta de mantenimiento e inversión del sistema eléctrico nacional, donde se robaron más de 40.000 millones de dólares.

Solo en la construcción de la hidroeléctrica Tocoma, en Puerto Ordaz, Jesse Chacón desapareció unos humildes 9.300 millones de dólares.

Esta represa que debería estar aportando al sistema eléctrico nacional 2.100 MW y hoy para tristeza nuestra, tampoco produce 01 Vatio para encender un bombillo.

SI CREO LO QUE DICE IBÉYISE PACHECO

Diosdado Cabello pretende apoderarse del Zulia, por encima de las propias decisiones de la cúpula de su partido.

En lo que no creo es en el cuento del narcotráfico de su parte. Allí hay más fábulas que otra cosa. Con el poder del gobierno no es necesario lo otro.

Ibéyise acertó por “carambola” en eso, no porque conozca ni tenga los elementos para analizar la política venezolana pero es válido y acertó en su título, en la forma, más no en la forma.

Diosdado quiere ser presidente y él como muchos sabe que los liderazgos “bicefalos” no funcionan.

INSÓLITO Que un gobierno que mantiene más de mil presos políticos en las peores condiciones, que no permita la libertad de opinión, que haya prohibido el humor critico y cualquier actividad que denuncie las injusticias, acuse a otro de violar derechos humanos, lo cual puede ser cierto y lo es pero CON QUE MORAL RECLAMA.

El drama venezolano es peor porque quien estaba llamada a asumir la defensa prefirió arrodillarse, temiendo una reacción en su contra, lo cual es estupido por seguir creyendo que Trump va a hacer lo que al pueblo de Venezuela le corresponde.

No dejo de reconocer la excelente jugada que hicieron ante un pueblo de “memoria corta”.

LO QUE DICEN LAS ENCUESTAS

En esta encuesta de la empresa radicada en Estados Unidos Giooby hay datos muy interesantes. Queda en evidencia la pérdida del liderazgo de María Corina Machado, a pesar de que aún se mantiene de primera.

Aclaro que de la respuestas del sector político a esta nueva coyuntura del “MARTES NEGRO”, pudiera volver a crecer o seguir en bajada, dada la fase ilusoria de su discurso y de su plataforma mediática, que no han acertado en los eventos que han señalado como futuro.

Agregó además que es evidente que la subida del dólar podría alterar cualquier resultado, no obstante los someto a su juicio.

PPT Giooby (1)Descarga

REGIONES:

Nueva Esparta:

Le piden a Nicolás Maduro: “Buen dia Presidente Nicolas Maduro, por favor ayúdenos en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, “TRAMA DE CORRUPCION” con ventas de terrenos de propiedad privada que los han hecho pasar como Ejidos Municipales para luego venderla a gente aliada de los concejales corruptos del “Municipio Gómez”, le solicitamos que nos ayude a que se realice la “RESTITUCION DE PROPIEDAD”, denunciamos y todo lo engavetan, 04265852245, Luis Hernandez, tenemos todos los soportes de todos estos graves hechos”.

Táchira:

Corpoelec secó los embalses e indujo la crisis eléctrica en Los Andes.

Los cinco embalses que tiene la región de Los Andes están cerca o por debajo de sus niveles mínimos operativos para generar electricidad. Su sequía no es por efectos del calentamiento global como asegura la administración de Nicolás Maduro, sino por el “abuso” de los mismos por parte de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), según aseguran voceros calificados..

Estos embalses no fueron diseñados para cubrir la totalidad de la demanda eléctrica de la región andina, que ronda los 1.600 megavatios; sino para ser operados entre 6 y 8 horas diarias y en épocas de mayor demanda, explican los especialistas..

Zulia

Políticamente la tierra del sol amada pero de los gobernantes nacionales olvidada, está como el resto del país: Incertidumbre.

Recuerdo la propaganda de un viejo programa de televisión de Venezuela “El Monje Loco” donde se le identificaba con esta frase: Nadie sabe, nadie supo.

Los candidatos con más posibilidades siguen siendo los mismos: Luis Caldera, Francisco Javier Arias Cárdenas y el General Reverol.

Sin embargo hay nuevos prospectos, que como están las cosas y tal y como expresan las mismas fuentes consultadas “nadie está seguro de nada”.

Dos generales, quizá tres o cuatro. Todo es posible.

Por un lado hay un PSUV-Oficial actuando, moviendo sus piezas y por el otro hay un PSUV liderado por Diosdado Cabello, con planes y propósitos que apuntan a lo mismo pero de distintas formas.

El proceso de postulación del PSUV fue un mero saludo a la bandera.

Ahora vienen las discusiones en Caracas del alto mando político de la revolución y posteriormente le notificarán a los 12 partidos que integran el polo patriótico qué espacios les tocan para terminar la maqueta y se espera que para el 28 de marzo salga la lista de los candidatos.

Desconozco si ese plazo se cumplirá.

¿Dónde y cómo está Jenny Cedeño?

Jenny es una dirigente de larga data. Ha navegado en varios mares y hasta el presente sobrevivió. ¿Será esto lo mismo?.

Quienes han hablado con ella señalan que respondió más amargo que dulce y parte de su equipo renunció. No responde llamadas ni conversa con muchos.

No puedo afirmar que está detenida. Sería irresponsable de mi parte. Si creo y tampoco podría probarlo (eso es muy difícil con el chavismo) que está siendo profundamente investigada. No se le ha visto ni acude a sus oficinas del antiguo Banco Federal de Bella Vista.

Está libre, aunque eso no es señal de que no esté siendo procesada. Si no me creen pregúntenle al ex alcalde Danilo Añez. El día que lo capturaron fue a su despacho en la mañana y hasta inició una obra. En la tarde fue capturado y hasta el sol de hoy, no creo que vea Semana Santa, ni el inicio del nuevo año escolar ni asistirá a las ferias.

Hay un hermetismo total en Caracas.

Sobre los posibles candidatos

Un sector nacional del PSUV me asegura que el que viene es un perfil muy alto de seguridad. Y por allí se puede descartar a Luis Caldera.

¿Por qué Fidel desde el martes 25 publicó esta foto?

En la misma se ve al Mayor General Federico Guzman bornia expresidente de corpozulia (2022) y en la actualidad es el Segundo al mando del SEBIM nacional y estuvo encargado del SEBIM Zulia.

Algunos de sus subalternos en el Zulia, han manifestado que el mencionado les señaló que tiene un compromiso con la región. ¿Será el candidato?

No obstante los cambios en el cronograma electoral para las postulaciones, la fecha de los anuncios del PSUV no han sido cambiados y las elecciones se mantienen para el 25 de mayo.

Otra vez aparece el nombre de Luis Caldera

Hace unos días encontraron otra “caleta” de droga. No se porque luego me hablan de que le iban a dar una salida decente a Luis Caldera colocándolo de primero en la lista de la AN. Estoy seguro que él en ese caso preferiría seguir siendo “Alcalde”, porque lo que allí logra no lo encontraría en Caracas. A menos que lo hayan encontrado en algo. Lo cual yo dudo pero las he visto “más feas y se han casado”.

De nuevo el General “Remache”

Me informan que el general Martínez Mendoza, alias “remache”, llegó ayer a Caracas. Aunque no explicó para qué, señaló que lo mandaron a buscar y que va tener un día muy ocupado.

A alguien de su confianza le dijo que se tenían que reunir y operar en “Maracaibo”.

Mi apreciación es que hay una pugna entre las tendencias nacionales del chavismo. Martínez Mendoza para mí lo están trayendo el grupo de los Rodríguez y Nicolás para hacerle frente al candidato del capitán que es el segundo del SEBIM.

Pero para concluir lo que dije al principio los seguidores de Arias, juran y apuestan que será “Pancho”. Algo debe haber pues un sector del “Guanipismo-Mariacorinismo” ya se acercó y planean acciones, tal y como lo hicieron en el 2017. Son viejos amigos y como es público hasta compartieron gobierno.

No las tiene fácil Manuel Rosales. Sobre todo en el sector popular, viendo lo que está sucediendo manifiestan nuevamente respaldo hacía el líder del Zulia.

OJO ROSALES No debe volver a equivocarse con los que postula por lista a la AN. Algunos en el pasado lo traicionaron ¿ya lo olvidó?. En todo caso, ubicarlos en un circuito a ver si son tan buenos como dicen es lo ideal.

Maracaibo: En un verdadero “caballo de batalla” se ha convertido el alcalde encargado Adrián Romero, igual el Presidente del IMAU Marco Rivero. Supieron enfrentar los problemas y porque no hasta los errores, producto del sabotaje y de la carencia de experiencia.

Muchos que están a su lado juegan hacía “atrás”.

Omar Molina parece de todo menos concejal y menos aún, presidente del concejo municipal, aunque realmente como lo he dicho otras veces, el que manda es otro, José Bermúdez.

Buen trabajo el de Juan Urdaneta y Daniel Ponne, aunque deben “arrancando el béisbol” de grandes ligas, apuntar más a las gradas.

Criticamos pero reconocemos: El esfuerzo del contralor municipal Antonio Bermúdez en mejorar, aceptando las recomendaciones que evidentemente enturbian el cambio que le ha dado a la gestión.

Recuerde que contra el trabajo nadie puede y aquí estaremos para recordárselo.

Aparecen nuevos nombres ante futuros eventos:

Marcos Amaya: El servicio público demanda sacrificios, comprensión y sobre todo vocación de servicio y amor al pueblo para así entender las necesidades de los mismos. La batalla es contra eso, contra la desinformación y la mala práctica de la política social y es allí donde se libran los votos con un pueblo bien atendido y servido, como siempre he dicho donde llego!!

EN EL CLEZ A pesar de que no coincido en el 99% de sus análisis y sus posturas, el legislador Edgar Antunez me ha demostrado que es político, más que muchos que solo levantan la mano y hacen negocios con la basura.

SAN FRANCISCO: El alcalde Gustavo Fernández diversifica su gestión: Todos los días acciones de calles y al mismo tiempo gestión y organización del trabajo. El problema es enfrentar a un sector del chavismo que aliado con los que siempre han cultivado la envidia como norma en la oposición, juegan al desastre del municipio. He visto dos encuestas una de EN (solo mostraré las siglas) y otra de S., en todas ellas el rechazó al chavismo y sus candidatos es del 80%.

El juego de la abstención lleva un propósito bien claro.

Se me acabó el papel…

Sígueme como @angelmonagas en X, Instagram y TikTok. En Facebook como Angel Monagas o como CaigaQuienCaiga.net. También estamos en nuestro canal de youtube Sin Censura.

https://www.youtube.com/@caigaquiencaigasincensura