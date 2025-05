Por Angel Monagas @angelmonagas

El desaparecido José Feliciano en 1982 escribió un verso de una canción, cuya parte refresco a la memoria de mis lectores:

“Las manos viejas sobre el piano de un pianista…Ya pasaron los días de la ambición, Ya no hay fantasías en su ilusión, fue detrás de la gloria, igual que yo, se repite la historia, sólo cambia el actor”.

Muchos de nuestros líderes están así. Tienen más de 20 años detrás de la “gloria” y no han acertado porque la historia como sucede muchas veces es cíclica, se repiten los hechos, “se repite la historia, sólo cambia el actor”.

El asunto es que muchas de estas personas, se “ensimisman” (por decirlo de algún modo) y no aceptan las nuevas reglas de la realidad. Siempre digo que en política no siempre pasa lo que uno quiere, sino lo que tiene que pasar.

Queremos un cambio y no lo mostramos en nuestras decisiones. Venezuela ha sido gobernada por muchos “yo hipertrofiados” y los que aspiran a conducir, se muestran igual.

Sostener una mentira, una fantasía, unos escenarios “fantaseosos”, no es hacer política y muy lamentable que haya medios y periodistas que dejaron de hacer PERIODISMO con mayúscula y se dedican a mostrar escenarios, frases, a través de un SEO, que genere “vistas” o click de visitas.

He perdido la cuenta de los desaciertos por no decir “mentiras” que han titulados reconocidos periodistas venezolanos y medios, sobre el futuro de este mal llamado chavismo.

Me pregunto “¿Hasta cuando?”.

Lo peor es que el público no reclama, ni exige y hoy terminan con un falso positivo y mañana montan otro. Que un comunista construya una tesis irreal es normal. Este sistema vive de alimentar rencores, resentimientos depositados mentalmente a través de una historia no contada pero si fabulada.

Que lo haga, un periodista supuestamente demócrata, distinto a estos mercaderes de la información, es imperdonable.

Que Diosdado fue destituido o renunció, que el mercenario x prepara su llegada, que ahí marines escondidos en Venezuela, que fue una operación de rescate, que Maduro va caer en los próximos meses y pare usted de contar.

Al día siguiente asisten a sus programas, como si nada. No hay responsabilidad y eso es muy malo para una nación que busca su libertad.

¿Será que su ejercicio obedece más a una nómina que a los principios sagrados de la comunicación? Quiero creer que no.

Mientras una u otra cosa ocurre, Maduro montado sobre estas burdas estrategias alarga su periodo, Caiga Quien Caiga y la primera derrumbada es la verdad.

Análisis comparativo entre el caso de Elián González (2000) y el caso de Maikelys Espinoza (2024), explorando similitudes, diferencias, y posibles implicaciones geopolíticas.

1. Contexto general de ambos casos

Elián González (2000)

Edad: 6 años.

6 años. Origen: Cuba.

Cuba. Hecho: Fue encontrado en aguas de Florida tras naufragar la embarcación en la que su madre (que murió en el trayecto) intentaba llevarlo a EE.UU.

Fue encontrado en aguas de Florida tras naufragar la embarcación en la que su madre (que murió en el trayecto) intentaba llevarlo a EE.UU. Familiares en EE.UU.: Parientes en Miami solicitaron su custodia.

Parientes en Miami solicitaron su custodia. Reclamo: El padre, que vivía en Cuba, exigió su repatriación.

El padre, que vivía en Cuba, exigió su repatriación. Resolución: Luego de una batalla legal y mediática, el gobierno de EE.UU. (administración Clinton) decidió devolverlo a su padre en Cuba.

Maikelys Espinoza (2024)

Edad: 2 años.

2 años. Origen: Venezuela.

Venezuela. Hecho: Fue llevada ilegalmente a EE.UU. por una tía sin consentimiento de su madre, quien vive en Venezuela. Luego esto se aclaró que la mamá estaba en USA y fue deportada sin la hija a Venezuela.



Fue llevada ilegalmente a EE.UU. por una tía sin consentimiento de su madre, quien vive en Venezuela. Luego esto se aclaró que la mamá estaba en USA y fue deportada sin la hija a Venezuela. Reclamo: La madre exigió públicamente su regreso.

La madre exigió públicamente su regreso. Resolución: EE.UU. devolvió a la menor a su madre en Venezuela.

2. Similitudes

Aspecto Elián González Maikelys Espinoza Menores involucrados Sí Sí Ingreso irregular a EE.UU. Sí Sí Disputa de custodia Sí (entre padre en Cuba y tíos en EE.UU.) Sí (madre en EEUU fue deportada.) Presión pública/política Alta (exilio cubano vs. gobierno cubano) Menor, pero con atención mediática Decisión de EE.UU. Repatriación al país de origen Repatriación al país de origen

Ambos casos reflejan una prioridad del gobierno de EE.UU. en respetar la patria potestad del progenitor legal en el país de origen, incluso cuando ese país es gobernado por un régimen no alineado con EE.UU. (Cuba comunista en 2000; Venezuela chavista en 2024).

3. Diferencias clave

Aspecto Elián González Maikelys Espinoza Implicaciones políticas Muy altas. Caso emblemático de la Guerra Fría tardía. Relativamente bajas, sin politización masiva. Reacción del exilio Enfática y mediática en Miami (caso Elián) Menor visibilidad del exilio venezolano Actores institucionales INS (Immigration and Naturalization Service) involucrado directamente ICE y CPS, más circunscritos al tema de custodia Gobierno en EE.UU. Bill Clinton (Demócrata, centrista) Donald Trump (Republicano, con enfoque migratorio profundo) Régimen del país de origen Cuba, régimen comunista de los Castro Venezuela, régimen autoritario chavista

4. ¿Existe un paralelismo político o cooperación tácita entre EE.UU. y Venezuela?

Aquí es donde la comparación se vuelve más compleja:

En el caso de Elián:

No había relaciones diplomáticas plenas entre EE.UU. y Cuba.

Sin embargo, sí hubo una colaboración puntual en función de un principio legal internacional: la protección de la patria potestad.

En el caso de Maikelys:

Formalmente, EE.UU. no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo , sino a la oposición.

, sino a la oposición. Pero el hecho de devolver a una menor a territorio venezolano bajo custodia del Estado, implica de facto un reconocimiento administrativo y logístico del gobierno que controla el territorio.

Entonces, ¿hay un acuerdo o colaboración oculta?

No necesariamente. Pero sí hay una práctica diplomática pragmática:

EE.UU., aunque no reconozca a Maduro, reconoce de facto que su gobierno tiene el control del territorio y de las instituciones, al menos para asuntos consulares y humanitarios .

. Esto no implica una alianza política, pero sí un manejo técnico de relaciones internacionales.

5. ¿Por qué son importantes estos casos?

Ambos demuestran que:

Las decisiones legales respecto a menores suelen privilegiar la reunificación con el progenitor legítimo , sin importar la ideología del país de origen.

, sin importar la ideología del país de origen. EE.UU. puede actuar por principios jurídicos y humanitarios por encima de la retórica política , incluso con países adversarios.

, incluso con países adversarios. En momentos clave, los intereses del menor superan los intereses geopolíticos inmediatos.

6. Conclusión general

Sí, hay similitudes en la lógica de fondo: protección del menor, respeto por la patria potestad, y resolución de conflictos familiares por vías legales.

en la lógica de fondo: protección del menor, respeto por la patria potestad, y resolución de conflictos familiares por vías legales. No necesariamente son reflejo de una alianza ideológica o política entre EE.UU. y Cuba/Venezuela.

Pero sí muestran que, incluso en contextos de tensión, puede haber canales de cooperación práctica entre gobiernos opuestos cuando se trata de derechos humanos o casos humanitarios.

Elián y Maikelys: dos niños, dos países, una misma decisión de Estados Unidos

Lección que nos deja

En medio de tensiones geopolíticas, sanciones económicas y discursos polarizados, dos historias han logrado lo impensable: hacer que Estados Unidos coopere con gobiernos que oficialmente considera autoritarios o ilegítimos. Se trata de dos menores latinoamericanos:

Elián González, el niño cubano que conmocionó al mundo en el año 2000, y Maikelys Espinoza, la niña venezolana que recientemente fue devuelta a su madre desde suelo estadounidense.

A simple vista, los casos parecen distantes en el tiempo y en el contexto político. Pero ambos revelan un patrón: cuando se trata del bienestar de un menor, la política cede paso al principio jurídico y al sentido común.

Elián: el niño que dividió a dos mundos

Corría el año 2000. Elián, de apenas seis años, sobrevivió al naufragio de una precaria embarcación que intentaba llegar desde Cuba a Florida. Su madre murió en el intento. Rescatado por pescadores, fue acogido por familiares en Miami, donde el exilio cubano libró una feroz batalla mediática y judicial para que se quedara en EE.UU.

Pero desde La Habana, el padre del niño exigía su regreso. El entonces presidente Bill Clinton, en medio de presiones políticas internas, decidió actuar en función de la ley: el menor debía ser devuelto a su padre, su tutor legal, en Cuba.

Elián regresó. Y con él, un mensaje: incluso con enemigos ideológicos, la patria potestad es un principio que no se negocia.

Maikelys: una niña venezolana en medio del limbo diplomático

Veinticuatro años después, el eco de ese principio volvió a resonar. Maikelys Espinoza, de 10 años, fue llevada irregularmente desde Venezuela a Estados Unidos por una tía sin el consentimiento de su madre. La mujer intentó quedarse con la niña, mientras la madre, desde Venezuela, denunciaba lo ocurrido y exigía su repatriación.

El caso fue menos mediático que el de Elián, pero igualmente simbólico. En medio de tensas relaciones diplomáticas —y con EE.UU. sin reconocer oficialmente al gobierno de Nicolás Maduro—, las autoridades estadounidenses entregaron a Maikelys a su madre, quien viajó desde Caracas a buscarla.

Sin acuerdos visibles, sin ruedas de prensa, sin discursos ideológicos: una acción directa basada en derechos familiares.

¿Cooperación entre enemigos?

En ambos casos, EE.UU. actuó más como garante de derechos que como potencia geopolítica. La devolución de Elián a Cuba se dio durante una época en que Washington aún mantenía una política dura contra el régimen castrista. La de Maikelys ocurre ahora, cuando Venezuela sigue bajo sanciones y es oficialmente considerada una dictadura por la administración Biden.

Sin embargo, ambas decisiones implican un hecho clave: Estados Unidos reconoce de facto a los gobiernos con los que no mantiene relaciones plenas cuando la situación lo amerita. No porque haya una alianza, sino porque hay una necesidad humanitaria o legal que resolver.

No se trata de un acuerdo diplomático formal, pero sí de un canal operativo que funciona a pesar del discurso público. Y eso dice mucho del poder que tienen los derechos humanos, incluso en los escenarios más adversos.

Más allá de la ideología

Ni Elián ni Maikelys pidieron ser símbolos. Solo fueron niños atrapados entre dos mundos: el del país que los acogió, y el del país que los vio nacer. Y en ambos casos, fue este último el que prevaleció.

En tiempos donde la migración, el asilo y la retórica política contaminan incluso las decisiones más íntimas, estos casos recuerdan que el derecho del niño y la voz del progenitor no pierden vigencia. Que, a veces, incluso las potencias deben ceder ante lo más básico: la familia.

Cae uno caen todos

Recibo como muchos el estudio de opinión de la reconocida empresa Delphos sobre la situación electoral del Zulia.

Seijas tiene que estar muy seguro porque es su credibilidad la que está en juego y arroja números muy interesantes con respecto a la abstención y a los liderazgos nacionales y regionales. Aquí se las dejo.

Politólogo Julio Urribarri y Edison Morales.

Hay otras expectativas que también mostramos.

OTROS ESTUDIOS hablan de un escenario gris, donde la abstención destruye cualquier posibilidad de la oposición que participa, quien lucha no contra el chavismo sino contra su propia gente del 28Jul pasado.

El estudio de la empresa americana MassBehaviorResearch, la cual es primera vez que la leo y es completamente desconocida para mí, no muestra nada distinto a lo que dice María Corina Machado y su combo.

Hoy repito lo que expresé antes de las elecciones presidenciales pasadas: Edmundo está ganando pero Maduro no está perdiendo. No estábamos ni estamos en presencia de un problema electoral sino de un problema de poder político.

Mientras no entiendan la naturaleza de este asunto seguirán haciendo el papel de “convidados de piedra”.

ALTO CHAVISMO evalúa: Si permite un resultado natural pudiera bajarle dos de intensidad al tema del 28Jul. Si repiten la escena, la crisis interna se profundizará. Una oposición, entendida con el chavismo, que lidere 10 estados por ejemplo, contribuiría mucho en lograr la calma política necesaria.

PREOCUPA el aumento de la presencia China en América Latina. Colombia es otro de los países que se sumaría al bloque donde ya están Venezuela y Brasil. Peor aún, el propio Presidente Milei de Argentina atendió la invitación del presidente chino y cambió radicalmente su postura en contra.

La construcción de otro Megapuerto en el perú y una super autopista y ruta ferroviaria hacía la capital comercial carioca describe claramente como los asiáticos enfrentan la guerra comercial con Estados Unidos.

Les aseguro que si China se hace cargo de PDVSA muchas cosas podrían acabar en Venezuela, empezando por la corrupción creciente dentro de la industria.

LA OPERACIÓN RESCATE está en puntos suspensivos: Falta poco para que se concreten otros actos que desecharían por completo esa tesis. Repito, cuando vea a Chevron salir de Venezuela diré “se fueron”. Esta empresa americana y otras europeas están muy preocupados por perder su relación con PDVSA.

MIENTRAS ESTO SUCEDE El presidente Trump, un negociador de primer orden, muy hábil para estas lides, se reunió nada más y nada menos con un terrorista de muchos años solicitado por EU y que ahora es Presidente de Siria. Se dieron la mano y Trump retiró sus sanciones y yo me pregunto: Si lo hizo con ellos, con el de Norcorea, y ya envió un mensaje al Presidente de Irán, ¿no lo hará con Nicolás? o ¿Es que Maduro ha violado más derechos humanos, ha matado y encarcelado más gente que estos personajes? Cada quien haga su juicio.

COMANDO DE MARÍA CORINA aunque realmente en ese comando ella es la única voz, en todo caso debe aclarar lo que circula sobre un desmentido de Donald Trump Jr sobre una reunión que sostuvo con la líder venezolana.

Yo ya estoy acostumbrado a esos shows y puedo diferenciar claramente entre una obra de teatro basada en hechos ficticios y otra con hechos reales.

REGIONES

MIRANDA

Requesens triplica al candidato del PSUV en Miranda, según Data News.

Una encuesta realizada entre el 6 y el 11 de mayo de 2025 por Data News, con 1200 entrevistas telefónicas y un margen de error de 2,7%, revela una baja intención de participación en las elecciones del 25 de mayo:

¿Votará usted en las elecciones del 25M? 61% NO 27% SÍ 9% TAL VEZ 3% NS/NC.

Entre quienes sí piensan votar, la intención de voto para la Gobernación de Miranda posiciona a Juan Requesens (candidato opositor) con una clara ventaja:

Juan Requesens: 39.4%. Elio Serrano (PSUV): 13.8%. Otros candidatos no superan el 5%. NS/NC: 39.7%

Requesens lidera con más del triple de intención de voto que el abanderado oficialista, en un escenario marcado por la abstención y la indecisión.

MONAGAS

A escasas días del proceso electoral,no hay que ser adivinó y mucho menos magos, para saber lo que pasará en Monagas en estas elecciones.

Hay una oposición fragmentada en tres partes, carentes de organización, de recursos, con los mismos candidatos de siempre, sin estructura electoral.

Este cuadro tiene autor, que no es otro que el fracaso, sin dejar por fuera a sus grandes enemigos quienes son sus compañeros de oposición. No hay peor cuña que la del mismo palo.

Por los lados del Chavismo, a pesar de la fortaleza que les da el manejo de los recursos del estado para provecho electoral y de presentar candidatos nuevos y jóvenes, han tenido que recurrir a la vieja práctica de alquilar apoyos.

Al parecer están luchando con el fantasma del rechazo que tiene el candidato gobernador en las bases Chavista,aunado a la abstención y el rechazo que tienen en el pueblo. En pocas palabras le tienen miedo a sacar pocos votos, aunque ganen, pareciera que el dicho «llueve sobre mojado» se hace realidad en Maturín, porque la alcaldesa cree que con poner bombillas en las principales vías basta, mientras el caso se apoderó de la ciudad,los comercios reclaman que los dejen trabajar, que ya basta de tanto impuesto, que al final no se ven reflejados en obras y bienestar para la comunidad.

MÉRIDA

Liliana Guerrero puntea la intención de votos con más de 6 puntos de diferencia a su más cercano rival del PSUV, Arnaldo Sánchez.

Areté Strategic realizó un estudio entre el 10 y el 13 de mayo, y Liliana Guerrero obtuvo un 34,3% y Arnaldo Sánchez (PSUV) 27,6%, Alcides Monsalve 16,2%, Armando De La Rota 1,9%, Eloy Hernández 0% y No sabe, no respondió un 20%.

En cuanto a disposición a votar solo un 19% está muy seguro de hacerlo, 32% dice que probablemente votará y un 42,6% se divide entre probablemente no votará (16,3%) y no votará (26,3%). Un 6,3% no sabe o no responde.

ZULIA

Tips: El Gatillo del Pueblo por Arnaldo » Moñoño» Piña…Política: Luis Caldera ha logrado cohesionar la revolución en el Zulia y esto lo fortalece en los últimos días de campaña, me dicen que ya lo están bañando para la fiesta…

Candidato de Bandera Roja a la AN por San Francisco Gorki Urdaneta declina a favor del candidato del Psuv, con esta decisión el partido de la Bandera se despliega en toda la entidad Zuliana para fortalecer el trabajo que viene haciendo el comando rojo…

San Francisco: Villapol Morales candidato a diputado, aprieta el paso en el municipio, me cuentan que está pagando 220 a ganador, es el favorito en todas las encuestas…

Sucre: Dirigentes del Psuv en la entidad están muy descontentos con las personas que dirigen el partido en dicha localidad, no hay planificación de ningún tipo…

Maracaibo: Por mucho esfuerzo que se haga desde el Imau para recoger la basura, la inconsciencia de algunos ciudadanos ha colapsado de desechos algunas calles y avenidas de la ciudad…

LA CONSPIRACIÓN AVANZA…

Basado en hechos reales, alteramos los nombres para no comprometer a terceros:

Luego que la preocupación de MCM saliera vía frontera a Colombia, de allá mismo, un vocero de VENTE se reunió en una oficina cerca de la Plaza La República con un representante de Luis Caldera:

“Mucho gusto yo soy Saturno Olivo y tengo instrucciones de Luis Caldera de ponerme de acuerdo contigo para el operativo del 25M y los días anteriores, tu eres Juan Pacho…pregunto y el representante de MCM respondió “si estoy escondido en el Estado Lara y gracias por diligenciar mi traslado hasta acá donde está mi familia. Tengo los nombres de por lo menos el 65% de los testigos y responsables electorales de la oposición en Maracaibo, Lagunillas, Cabimas, La Rita, Lossada y San Francisco”.

Las cabezas visibles de Vente y una parte de PJ están allí representadas, incluso muchos forman parte del gobierno municipal de Maracaibo y Lagunillas y están jugando a la abstención.

El representante del Chavismo Saturno Olivo expresó claramente el objetivo: La meta no es mover votos para nosotros, sino impedir (sabotear) a los de UNT.

Para ambos grupos y en especial para MCM Manuel Rosales en palabras chavistas es “OBJETIVO MILITAR”.

Saturno además señaló “necesito saber costos y sitios de operación”.

Manuel Rosales por experiencia debe saber quienes aparentan que están, que apoyan y al mismo tiempo sostienen a sus enemigos. Hasta aquí el cuento.

El comando de Luis Caldera está haciendo control de daños, porque durante el simulacro electoral del pasado sábado 10 de mayo, todos los jefes de ubch terminaron molestos porque la logística se la dieron a las comunas y a los comuneros… El Comando Rojo señala que tres empresas de encuestas serias están haciendo mediciones para Manuel Rosales y uno de ellos informó que de mantenerse la intención de participación actual UNT pierde. Según su análisis dice que voto a voto de los que están seguros que participarán, está ganado Luis Caldera pero también señala que el dato más modificable es la participación.

LO QUE NO DICE el comando del PSUV es que Luis Caldera no puede deslastrarse para nada de la gestión de Nicolás, de Omar Prieto donde él fue Secretario de Gobierno y la suya propia en Mara es percibida como pésima. Luis Caldera actuando como dictador se ha sostenido como Alcalde amedrentando a propios y extraños y basta con ir a Santa Cruz por ejemplo para percatarse.

LO QUE TAMPOCO dice el presunto encuestador es que la abstención no distingue y en las bases chavistas también está presente, con la diferencia de que Rosales presenta una gran simpatía en esa militancia, pues nunca los ha perseguido ni maltratado.

LOS QUE JUEGAN A LA ABSTENCIÓN están mandando un mensaje claro: Al no acudir votas por el chavismo y de paso contribuyes para que el narcotráfico siga avanzando en el Zulia.

MARACAIBO

SIGUE LA PELEA INTERNA por ser designado Alcalde para suplir la vacante. Omar Molina insiste y José Bermúdez de “manager” quiere entrar al terreno de juego. La publicación de una sentencia que nada tiene que ver con el caso de marras, es mala estrategia pues el problema reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes no es jurídico sino político.

Por ahora nadie tiene los votos y los representantes de UN NUEVO TIEMPO en boca de Juan Urdaneta están muy contentos con Adrián Romero y no han recibido ninguna instrucción para sumarse en contra.

Empero recibo quejas sobre cambios que ha mostrado el Alcalde Encargado y mucho más de sus segundos y terceros y la jefa de Despacho. Los bautizaron “Puente Roto” con el río crecido. Imaginen que ni a mí, que creo ser algo conocido y ser menos ignorante en materia municipal, me responde las llamadas el alcalde.

El SEBIN y otros organismos de seguridad manejan varias tesis sobre algunas lagunas de tipo administrativo. Hasta en Miami corren rumores y miren que aquí uno puede saber quién compra o no una propiedad.

UN GRAVÍSIMO ERROR creer que el General Reverol, quien a pesar de su cargo no es autoridad política y no compromete a ninguno de los concejales y actores chistes es su protector. Adrian a veces la solución está más cerca de lo que tu y tus asesores regionales y en el exterior piensan.

El chavismo no da puntada sin dedal.

ME ATREVÓ A DECIR que si estalla la bomba que me comentan, el primero que irá al helicoide será el contralor municipal Antonio Bermúdez por volverse como dice un militante de PJ de vieja data “pura fafarafa”. Después que estés allá Antonio recuerda “Que amor de lejos…amor de pend…”. El contralor Bermúdez no pega una y miren que lo conozco bien y estoy informado de lo que se dice a lo interno de la contraloría. Allí el ambiente es inflamable. Si un fósforo se enciende no lo salvará ni el falso hilo directo que dice tener con Diosdado.

Se me acabó el papel.

