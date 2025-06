25 Mayo es igual al 27 Julio: Abstención, el enemigo mortal

¿Cuál sería la manera más óptima para combatir la abstención en Venezuela? ¿Cómo lograr que la gente salga a votar?.

No hay una única respuesta. Intentaremos demostrar que votar es siempre una manera de hacer algo y no soñar despierto con lo que nunca ha sucedido, por ejemplo, en Cuba.

Combatir la abstención en Venezuela implica enfrentar una combinación de desconfianza, frustración, miedo, desinformación y falta de alternativas claras. Para lograr que la gente vote, especialmente en un contexto autoritario como el venezolano, se necesita una estrategia integral, realista y emocionalmente potente.

1. Reconstruir la confianza en el voto como herramienta de cambió

Problema: Muchos piensan que “el voto no sirve” porque el régimen ha manipulado resultados o desconocido victorias.

Solución:

Mostrar ejemplos concretos de triunfos opositores (Gobernaciones en el pasado, alcaldías, AN 2015) como resultado del voto.

Promover auditorías y observación electoral nacional e internacional, incluso en condiciones limitadas.

Comunicar claramente cómo funciona el sistema electoral y dónde están los puntos débiles y fortalezas.

2. Unificar el mensaje opositor

Problema: La división entre partidos y líderes genera confusión y apatía.

Solución:

Impulsar una unidad real con una sola narrativa: «Votar es un acto de resistencia».

Que todos los líderes —incluso los más críticos— transmitan un mensaje común: “Hay que votar, organizarnos y defender los votos”.

3. Involucrar a líderes comunitarios y referentes locales

Problema: La gente no se moviliza por campañas generales o figuras lejanas.

Solución:

Activar redes locales, líderes vecinales, iglesias, movimientos sociales.

Promover campañas cara a cara, con gente que inspire confianza en sus comunidades.

4. Campañas emocionales y simbólicas

Problema: El mensaje racional no es suficiente; la gente necesita razones personales y emocionales.

Solución:

Mensajes que apelen al amor por los hijos, la familia, el país: “Votas por tu mamá, por tu futuro, por no irte del país”.

Usar testimonios reales, especialmente de jóvenes y migrantes que desean regresar.

5. Contrarrestar la desinformación en redes y WhatsApp

Problema: Muchos se abstienen por rumores de fraude o de que “ya todo está decidido”.

Solución:

Crear y distribuir contenidos claros, simples y verificables que desmonten esas narrativas.

Usar influencers, periodistas independientes, y líderes religiosos o deportivos.

6. Facilitar el voto: logística y seguridad

Problema: El transporte, la inseguridad y el miedo a represalias impiden votar.

Solución:

Organizar “comandos familiares” o “comités de movilización vecinal” para llevar a la gente a votar.

Crear redes de acompañamiento para protegerse de represalias o intimidación.

Asegurar alimentación, transporte y protección en zonas rurales o de difícil acceso.

7. Incluir a la diáspora como motor de movilización

Problema: Millones de venezolanos fuera del país no pueden votar, pero sí influir.

Solución:

Activar campañas desde el exterior para motivar a los familiares que aún están en Venezuela.

Financiar acciones logísticas, campañas de información y presión internacional.

Conclusión:

La abstención no se combate solo con decir “hay que votar”, sino haciendo del voto un acto de rebeldía, esperanza y utilidad. Se requiere unidad, emoción, pedagogía y logística. Lo óptimo no es solo una campaña, sino una movilización nacional desde abajo hacia arriba. Y todo comienza por responder con hechos la gran duda de la mayoría: “¿Y para qué voy a votar, si igual Maduro se queda?”

Ahí está la clave.

Lamentablemente los líderes y dirigentes que participaron, nunca llamaron a votar. No motivaron el acto, no inspiraron el hecho de una elección que podía facilitar algunas trincheras contra el chavismo.

Se confió en la fuerza de la imagen de determinadas figuras y eso no resultó.

Hoy el tiempo y las circunstancias conspiran contra un resultado distinto. No es imposible ciertamente. Si es cuesta arriba y para montarse en esa loca otras precisiones estratégicas deben hacerse.

Lo que nunca pensamos y por las razones que fuera, hoy veremos un Chacao, una Baruta, un Hatillo, con gobiernos locales de izquierda, comunistas de la peor escuela: La cubana.

De nada vale buscar culpables, lo importante es buscar soluciones.

Lo que nos preocupa a muchos es que los que decidieron no votar, mañana será tarde para arrepentirse.

Es bueno soñar en una salida distinta a la electoral. Lo malo es desecharla en espera de lo que tenemos más de 20 años esperando.

Cae uno Caen Todos

¿Y después de la abstención, qué?

En Venezuela, la historia parece repetirse con una obstinación dolorosa. Cada vez que se convoca a elecciones, surge una parte de la dirigencia opositora que llama a la abstención. Esta vez no fue diferente. Para las elecciones regionales del pasado 25 de mayo —y quizá también, en menor escala, para las presidenciales del 28 de julio— se volvió a insistir: no participen, no voten, no legitimen.

Pero la pregunta que cada vez suena más fuerte es: ¿y después qué?

Porque si llega enero de 2026 y Nicolás Maduro sigue en el poder, con el agregado de haber recuperado el control total de gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y concejos municipales, ¿qué podrán decir los que llamaron a quedarse en casa? ¿Qué argumento podrán esgrimir ante una población desmoralizada, que ahora ve cómo no sólo no se logró una transición, sino que el chavismo se fortaleció?

Una propuesta sin alternativa

Los promotores de la abstención se basan en una verdad: el sistema electoral venezolano no es transparente. Pero se olvidan de otra aún más cruda: la política no es un ejercicio de pureza, sino de eficacia. Denunciar irregularidades es legítimo, incluso necesario. Pero abandonar el terreno sin construir una estrategia paralela es una forma de claudicación. ¿Cuál fue, entonces, la propuesta? ¿Un paro nacional? ¿Un levantamiento cívico? ¿Un respaldo internacional coordinado? Nada de eso ocurrió. Solo el silencio de la inacción.

Un país sin contrapeso

Lo que se está configurando es un país sin opositores institucionales, sin líderes visibles en los poderes regionales, sin presencia en los espacios donde aún era posible resistir, denunciar, o al menos mantener viva la llama del cambio. Los ciudadanos que creyeron que quedarse en casa era una forma de protesta se despertaron el día siguiente con la misma realidad, solo que con menos herramientas para cambiarla.

Y cuando esa frustración se vuelva desesperanza, ¿qué se les dirá? ¿Que “hicieron lo correcto”? ¿Que “ya llegará el momento”? ¿Cuántas veces más se puede pedir fe sin obras?

¿Queda alguna causa en pie?

Sí, queda una causa, pero necesita realismo y compromiso. Creer en una salida a la crisis implica también asumir los costos de participar en condiciones injustas, organizarse, enfrentar al régimen con todas las limitaciones, pero no regalarle el terreno. Porque cuando se deja de luchar en lo posible, se entierra lo imposible.

La abstención sin estrategia es rendición pasiva. La oposición necesita algo más que razón moral: necesita plan, valentía y acción. Si no, serán ellos los responsables de que millones de venezolanos dejen de creer, no en ellos, sino en el futuro.

Cambia la política:

El senador Rand Paul (republicano por Kentucky), veterano senador y líder de base conservadora de Kentucky, declaró que cree que los demócratas están «a la deriva» como partido sin identidad en este momento. Sin embargo, advierte que los republicanos podrían enfrentar importantes riesgos y consecuencias en las próximas elecciones intermedias si ellos también pierden su identidad.

Pues bien, el gobernador Newson de California surgió como un capitán que puede maniobrar el barco Demócrata y llevarlo a feliz término.

Trump, rápidamente se percató y empezó a cambiar de rumbo, a trazar una nueva ruta pues las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina y una derrota sería fatal para llegar a su destino en 2028.

VENIMOS DEL FUTURO

Cuando observamos el maltrato proferido contra un senador en California Alex Padilla, por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad durante una rueda de prensa de la funcionaria Kristi Noem,comprendo nuevamente lo que me dijo mi compañero de radio en Radio Mundo 1210 am: “Angel nosotros venimos del futuro”.

Es decir, cualquier parecido con Venezuela guardando las distancias “es pura coincidencia”.

LA DIFERENCIA es que aquí hay una democracia que dejó de ser contemplativa y se materializa. Juez impide que Trump despliegue la Guardia Nacional en Los Ángeles

El fallo ordena al gobierno devolver el control de la Guardia Nacional al gobernador de California. Entra en vigor el viernes.

Tampoco se persigue y encarcela a periodistas por informar u opinar.

TIENE RAZÓN El presidente Trump acierta porque había que poner orden. Mis críticas son a la forma de hacerlo y ejecutarlo. Sobran ejemplos de abusos de autoridad y maltratos.

RETROCESO El Presidente Trump aseguró que cambiará la forma de ejecutar las órdenes y que revisará lo atinente a los trabajadores de la agricultura, hotelería y la construcción.

La presión empresarial es fuerte y teme ante una catástrofe pues el salario que exigen los ciudadanos para trabajar en esas labores, reduce considerablemente sus ganancias.

Sobre todo porque para muchos es más negocio instalarse en un pais asiatico, donde es mucho más fácil y menos oneroso.

Muchos no entendemos porque después de esas palabras de aliento hacía un sector importante, luego elimina los “paroles humanitarios” y sus permisos de trabajo y ordena que abandonen el país de manera inmediata, so pena de ser detenidos (encarcelados) y deportados.

Lo grave es que ese proceso puede llevar a los afectados a unos cuatro meses de encierro, sin solución inmediata.

Ellos no entraron ni permanecieron ilegales, ni estaban indocumentados porque fue un programa de hechura presidencial y es un mal precedente para un jefe de estado, y estamos hablando del Presidente de EEUU, quien por lo visto no actúo legalmente e hizo llegar a este país a unos 500 mil ciudadanos, que ahora son victimas de una inseguridad juridica y un futuro peor.

De hecho, muchos solicitaron cambio de estatus y están a la espera de sus permisos de trabajo de la nueva solicitud, que el gobierno dio el visto bueno para “despausar” el proceso de los “paroleados” con solicitudes vigentes pero hasta ahora ninguna respuesta ha llegado.

MADURO está rezado

La reciente tensión o conflicto armado en el Oriente Medio, refuerzan la presencia de la CHEVRON en Venezuela y afectan los precios del petróleo y del oro, en beneficio de Nicolás.

Ante esta coyuntura la nueva licencia de la Chevron otorgada bajo los beneficios del secreto de estado, seguira vigente.

No sería lógico para EEUU perder 500 mil barriles diarios y menos aún que los utilice el enemigo, sin obviar la guerra Rusia-Ucrania.

La suerte del ex diputado Rodrigo Cabezas:

Sin explicación aparente fue detenido por el SEBIN:

Nos limitamos a recordar las palabras pronunciadas el día anterior en Maracaibo, frente al templo de la Basilica cuando Nicolás Maduro lanzó una ofensiva Caiga Quien Caiga contra la corrupción y mafias, sin identificar a nadie.

Ya sabemos que se refería al profesor Rodrigo Cabezas, un hombre de izquierda que se retiró del gobierno chavista y que hacía vida en la oposición.

Una vez más demuestra Maduro y Diosdado, que ellos pueden perdonar a un “opositor” pero no a quien se nutrió del chavismo. Es la venganza misma que vuelve a recorrer Venezuela.

Extraoficialmente me hablan de vinculaciones con actos que afectan la estabilidad del Estado. Para ellos nada es impedimento para inventar cualquier pelicula

PELIGRO PARA LOS VENEZOLANOS ES ESPAÑA

A veces resulta que la suerte de unos es el mal de otros. En España el presidente que mejor ha tratado a los venezolanos es el actual Pedro Sánchez.

Facilitó la residencia de miles de compatriotas, no los ha perseguido y en este momento presenta una ley para todos los que lleguen al país antes de marzo, que favorece una suerte de residencia colectiva.

Tristemente para ellos, si como todo indica llega Rajoy, rompera relaciones con Venezuela, lo cual hará más dificil la entrada a este país y también anulara los beneficios a los inmigrantes que lleguen. C’est la vie.

CHAVISMO IMPLOSIONA POR CANDIDATURAS A ALCALDE

Lo que se pensaba ya estaba decidido, no es así.

Como en el pasado, las postulaciones son un disfraz para ocultar la imposición y el centralismo de una dirección política enquistada en Caracas que es la que decide y manda.

La explicación además es sencilla: Gracias a la abstención, cualquiera del PSUV puede ganar una alcaldía o una concejalía. Eso hace más apetecible que antes, ser candidato.

Ya sucedió.

En un período normal Elio Serrano no hubiese pasado de ser un vulgar legislador en Miranda a su gobernador. En Zulia, Luis Caldera hubiera muerto tranquilo en Mara y no el gobernador de la región más fuerte electoralmente hablando.

Por eso hoy vemos a tipos muy grises, de muy mala imagen, uno que es el más odiado, más rechazado y con opción de ser alcalde de una ciudad poderosa.

GRAN MALESTAR en los partidos del Polo, excluido el PSUV. La llamada UNIDAD PERFECTA es una entelequia. Le notificaron a 12 partidos del Polo que unicamente tendrán la posibilidad de 12 candidatos de 335 que hay en toda Venezuela. Y de los 5 mil concejales principales y suplentes tendrán nada más que 335, sumados principales y suplentes.

AL CIERRE: Me informan del pacto entre Leopoldo López y Antonio Ecarri para estas elecciones.

Repito esto: Quiera Dios que los promotores de la “abstención” exitosa por demás, luego no sean pasados al paredon por cómplices del peor error de la oposición.

Posdata: Anuncia Maduro que el Gran Polo Patriótico, aunque realmente fue el PSUV, ya tiene los 335 candidatos a Alcaldes y mañana sábado serán anunciados por Diosdado Cabello.

REGIONES

CARACAS Y ZONA CAPITAL

Por la oposición en Caracas para la Alcaldía, hay tres aspirantes de muy poco nivel de conocimiento pues los llamados “líderes” no quieren ninguno.

De hecho hay muchos problemas en la conformación de la lista de aspirantes a concejal. Por ejemplo, mi amigo el Goyo de UNT, otra vez lo quieren dejar de segundo, por uno de lápiz.

En Sucre por el chavismo será un organizador, Pedro Infante el candidato por el PSUV.

Baruta un opositor luce con mucha oportunidad, Mario Arias, aunque a mi juicio no la tiene fácil, motivado a la intransigencia de Fuerza Vecinal.

En Chacao el actual alcalde Duque quiere repetir pero su trato a los demás factores de la oposición no ha sido bueno.

Es decir que por primera vez desde que se creó la figura del Alcalde, un chavista pudiera ganar comodamente en Chacao, Baruta y El Hatillo.

En Caracas, repite sin problemas la Almiranta.

NUEVA ESPARTA (MARGARITA)

Aquí no hay mucho que hacer. Presuntamente toda Fuerza Vecinal de la región se concentrará en Maneiro para intentar sostener a “Morelito”. Igual la tendencia es a salir derrotado nuevamente por la abstención.

DENUNCIA: ACTO DE CORRUPCION: La alcaldía de Gómez no posee inventario de Bienes de Ejidos Municipales, por lo tanto no puede realizar proceso de desafectación ni vender, tal como hicieron en el año 2015 al desafectar un TERRENO DE PROPIEDAD PRIVADA, que maquillaron e hicieron pasar como un Ejido Municipal.

Expediente Contraloría Municipal de Gómez, Estado Bolivariano de Nueva Esparta, identificado como: Petición N° DAC-P-001-2023. Involucrados: Alcaldesa Yannelys Ysauris Patiño (fallecida). Abogado Jesús Villarroel Síndico Procurador Municipal. Concejales que conforman el Concejo Municipal para el período 2014-2018:o Nirza Carreño (actual Presidenta del Concejo Municpal), Juan Salazar, José Luis David, José Agreda, Pedro González y José Moreno Secretaria: Abogada Norelis González.

El Síndico y el Alcalde actual avalaron con documentos este acto ilegal. Violación de derechos de propiedad privada, violación al debido proceso administrativo, usurpación de funciones del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, evidentemente una actuación irregular de la administración pública municipal del Municipio Gómez del estado Bolivariano de Nueva Esparta.

VIOLACIÓN DE LA COMPETENCIA Y USURPACION DE FUNCIONES DEL INTU como ÓRGANO RECTOR del tema relacionado con la REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA otorgada por Ley al INTI, cometiendo un acto de corrupción, cuando realizaron un proceso de “regularización de título de propiedad de terreno” en donde para la fecha en que se realizó no contaban con ninguna ordenanza municipal, y adicionalmente viola la ordenanza de Ejidos Municipales, porque dicho procedimiento es considerado prácticamente como una regularización de tenencia de tierra urbana, para desafectar un terreno de propiedad privada con una vivienda construida desde hace más de 40 años, para otorgarla en venta a un particular afecto a los concejales.

La persona afectada tiene sus documentos de Solvencia Sucesoral emitido por el SENIAT. La difunta Alcaldesa del Municipio Gómez del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, debidamente autorizada por el Concejo Municipal en Acta N° 23 de Sesión Ordinaria N° 18 de fecha 23 de septiembre de 2015 y Acta N° 26 de Sesión Ordinaria N° 20 de fecha 21 de octubre de 2015, procedió a dar en VENTA por la cantidad de CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES (Bs.150,00), mediante documento otorgado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Gómez Estado Nueva Esparta, el día 14 de septiembre de 2016, inscrito bajo el N° 2016.236, asiento registral 1 del inmueble, matriculado con el N° 395.15.3.1.2026 y correspondiente al Libro de Folio Real en el año 2016 (Anexo 5).

La persona afectada solicita la RESTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO.

ZULIA

El nuevo gobernador Luis Caldera, carece de experiencia en el manejo de la gestión pública pues siempre se dedicó y no muy bien a un municipio pequeño en población como MARA.

Su gestión no lució y ese municipio se encuentra en estado desastroso. Ojalá en esta gestión sea distinta. Se ha rodeado de mucha gente con experiencia, unos como ejecutores y otros como malhechores. El tiempo dirá a quién le prestará atención.

Algunos nombres al cierre de esta columna suenan, más debo aclarar que en este momento Luis Caldera se encuentra en Caracas, pues mañana se decidira (a puerta cerrada) los nombres de los postulados a alcaldes y concejales.

Es decir, el estado quedó al mando de una secretaria.

Rafael Colmenarez para infraestructura. Sería un excelente nombramiento y detrás de él algunos buenos ingenieros suenan en la nueva reingeniería de esta secretaría.

Educación: Dorelis Echeto. Finanzas Marilene Huerta. Aunque la he criticado es sin dudas una mujer muy activa, con buenas relaciones y que resuelve.

Veo bien a Geovanny Villalobos en Cultura pero otros lo señalan para secretario de gobierno, donde también aparece Mario Isea quien por su edad y condiciones no debería aceptar y el propio armador de la candidatua de Luis Caldera, de su proyecto desde hace 4 años atrás, que es Arnoldo Olivares, diputado a la asamblea nacional electo para iniciar en enero del próximo año.

Mario Isea cuando digo que no está en condiciones, me refiero a testimonios que he recibido. Se queda dormido y lo he visto en fotos y videos que me paso un amigo, el 15 de mayo en Cafe Bambi de Santa Rita. Andaba con una dama que cargaba una camisa que decía Diputada a la Asamblea Nacional Guajira, de las que llaman “catira” y no muy joven.

En Deportes me hablan de Oswaldo Caldera. Lo conocí a través de su hermano y es muy trabajador y dedicado, con amplios conocimientos de las artes marciales.

Se escuchan también los nombres del comisario Zambrano para seguridad, José Fleires, diputado nacional electo y otro de sus compinches que es diputado suplente.Vale resaltar que estos dos personajes tienen que ver con la organización del PSUV y entran libremente al despacho del gobernador en virtud de sus afinidades. Nadie más tiene esa confianza.

Luis Caldera no quiere nombrar a ninguno que tenga objeción de peso, conforme vayan apareciendo, lo bajaría momentaneamente.

El asunto es que la burocracia creada antes de Rosales tiene sin despácho, sin bienes, sin que aparezcan vehículos, unas 116 secretarías y Rosales solo manejo unas 26 que son las que entregó con todos sus informes y bienes.

Además hay unos 286 cargos de nómina mayor y con todo y los “arroceros” que se acercan a la comisión designada, faltarían nombres para designar.

El misterio que tiene a más de uno en Caracas enfrentado:

¿Quién será el candidato a Alcalde de Maracaibo y de San Francisco?

En Maracaibo pagando 20 a ganador está Gian Carlo Di Martino. Se podrán decir muchas cosas de él pero es conocido y tiene un gran carisma en la población. Cometió muchos errores, pero el roce que ha mantenido en el exterior lo ha nutrido de mucha experiencia y conocimiento.

Su problema es que aunque se anotó también en el proyecto hace cuatro años, genera dudas por la sombra que produce su presencia. No tiene defensores en Caracas, aunque todos los conocen.

La pelea a mi juicio es Gian Carlo Di Martino, Fidel Madroñero, una mujer que no es Jessy Gaskon y Willy Casanova que a última hora me informan que no va pues le aplicaron el reglamento.

Duros encontronazos de Di Martino vs Fidel, este último es muy amigo de Luis y cuenta con la defensa de “Nicolasito” pero lo acusan de algunas situaciones internas y externas que me hacen dudar de sus posibilidades.

Lo que en redes ha aparecido en contra de Di Martino es hechura de Fidel y también lo investigan por la alteración de las postulaciones en municipios como Miranda, Padilla y Guajira, por otras razones que en su momento explicare.

Evidentemente Luis Caldera quien como gobernador falta un tiempo para que se adapte, debera racionalizar bien su decisión. Si apuesta en contra de Gian Carlo por la sombra que genera, podría colarsele el General Reverol que si tiene defensores en Caracas y cuenta con el factor militar.

De no ser como todo indica, Gian Carlo Di Martino, el PSUV podría innovar en el nombre de una mujer, que no sería Jessy Gaskon sino Jenny Cedeño, quien si cuenta con relaciones y amigos en Caracas y es diputada a la asamblea nacional electa ciertamente pero podría ser un outsider o excepción.

Sorpresa y dolor causo a muchos el tratamiento que Maduro le dió en pleno acto de la Basilica. La gente se puso largo rato de pie y aplaudió.

El sábado en la noche habrá decisión y el domingo se difundirá.

OPOSICIÓN: Hasta el presente la oposición representada por Un Nuevo Tiempo y el Partido Unión y Cambio, tiene el nombre del alcalde encargado Adrián Romero. Quién si quiere ganar tiene que alejarse de unas determinadas figuras, muy cercanas a él que no le aportan en lo sustantivo nada y disciplinar muchos directores que están haciendo de las suyas.

Lo primero es volver una maquinaria a los trabajadores y empleados y esa no será una tarea fácil.

Luchar ferozmente en las redes para combatir la abstención, con buenos cuartos de guerra y laboratorios. Circunscribir el trabajo de quien le maneja las redes a la alcaldía Alejandro Silva exclusivamente a la parte de promoción de la gestión y excluirlo por completo de algo que el mencionado carece, como es el ambito político de respuesta y ataque.

Algunos partidos de la alianza opositora quieren facilitar sus tarjetas a cambio de apoyos en otros municipios, a lo cual torpemente Tomás Guanipa se ha negado.

Quizá la parte más dificil para Adrian es motivar a la estructura de Un Nuevo Tiempo y mesurar a algunos de sus amigos que desde los medios no contribuyen en este aspecto.

EN SAN FRANCISCO

OPOSICIÓN:

Muchos de los consejos que le damos a Adrián Romero en Maracaibo, lo repetimos para Gustavo Fernández.

La política cambió y el marketing no puede ser el mismo. Las redes que tiene son buenas para la promoción pero no para la respuesta y ataque político.

También debe librarse de figuras que le restan votos cada vez que aparece.

Gustavo Fernández también debe volver a enamorar a muchos dirigentes que en el pasado aportaron mucho y hoy fueron olvidados.

En las mesas no puede ocurrir lo mismo que sucedió en las elecciones de gobernador, que abandonaron mucho antes del final de la jornada.

CHAVISMO:

A pesar de los esfuerzos de Hector Soto, para mi el favorito sigue siendo Omar Prieto por su gestión de alcalde y su amplio conocimiento de la zona y de sus dirigentes.

Omar Prieto logicamente tiene mucha resistencia en Caracas pero tiene muchos defensores como el Gobernador de Trujillo y el propio Pedro Carreño.

El gran problema de Omar es que no comparte tribuna, es de acceso difícil y muchas veces no escucha.

Ha sido disciplinado y leal con el PSUV pero no es suficiente muchas veces para alcanzar objetivos. La campaña en su contra es feroz, constante y muy certera.

En el municipio Miranda por elPSUV, regresa Tiberio Bermúdez.

En Cabimas, por la oposición repite el actual alcalde encargado Ramón Chirinos. Justo Bermúdez no pudo y creo que no quería porque eso lo obligaba a demostrar si merecía haber sido legislador y explicaría porque perdió como aspirante a diputado nacional.

En Lagunillas, Por la oposición, no quedaba otro opción sino la del propio Mervin Méndez, para tratar de enderezar el entuerto mayusculo de Mosquera y su hija con el yerno. Su enfermedad se lo impidió y el actual alcalde Cheo Mosquera por UNT quien intentara repetir en una misión bautizada por mi como Misión Imposible.

La primera opción ami juicio la tiene Leonidas González, Abel Medina, Yuly Gómez y Elizabeth Gutierrez por el PSUV.

Se me acabó el papel.

