(06 de octubre del 2024. El Venezolano).- La estrella del pop Britney Spears informó a sus seguidores que resultó herida tras sufrir un aparatoso accidente al caer por las escaleras en la casa de una amiga.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram este sábado, la artista de 43 años compartió detalles del incidente. «Psss, me caí por las escaleras… fue horrible», escribió en el mensaje que acompaña la publicación. En las imágenes, Spears muestra su pierna y rodilla derechas vendadas.

A pesar de la caída, la cantante transmitió calma a sus fans. “No estoy segura si está rota pero por ahora está encajada. ¡Gracias Dios!”, agregó, mostrando una actitud de gratitud por no haber sufrido una lesión más grave.

En su mensaje, la artista también hizo referencia a sus hijos y reafirmó que el arte y el baile son su forma de expresarse y rezar. Concluyó agradeciendo el «maravilloso apoyo» que recibe de su familia y seguidores, reseñó Infobae.