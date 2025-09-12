(12 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Las autoridades brasileñas incautaron 380 kilos de marihuana tipo skank en una aeronave que invadió el espacio aéreo de Brasil procedente de Venezuela.

El avión fue interceptado el miércoles por cazas de la Fuerza Aérea Brasileña, según informaron fuentes oficiales este jueves.

El bimotor modelo Beechcraft 58 Baron fue detectado por los radares de Brasil, lo que provocó el envío de dos cazas A-29 Super Tucano para su interceptación.

Sin embargo, el piloto se negó a seguir las instrucciones de los militares, sobrevoló la Amazonía a baja altura e intentó un acuatizaje de emergencia en una represa en el municipio de Presidente Figueiredo.

Agentes de la Policía Federal enviados al lugar en helicóptero hallaron la droga dentro de la aeronave, pero no pudieron localizar al piloto, quien se dio a la fuga. Este incidente subraya las preocupaciones sobre el uso del espacio aéreo en la región para actividades de narcotráfico, reseñó El Pitazo