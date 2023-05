(22 de mayo del 2023. El Venezolano).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, expresó este lunes la esperanza de que Ucrania reciba “pronto” cazas F-16, de fabricación estadounidense.

“Es una buena idea que el G7 haya decidido, finalmente, preparar el terreno para entregar a Ucrania los cazas reactivos que necesita. Creo que la formación de los pilotos ya ha comenzado, esto es lo primero que hay que hacer, y espero que pronto podamos proporcionar a Ucrania este tipo de armas”, dijo Borrell a los periodistas en el marco de una reunión de los cancilleres del bloque comunitario en Bruselas.

La cuestión del envío de F-16 a Kiev se avanzó durante la cumbre del Grupo de los Siete en la ciudad japonesa de Hiroshima. Allí, el presidente estadounidense, Joe Biden, informó a los líderes del G7 que apoyará el entrenamiento de pilotos ucranianos para el manejo de los aviones en cuestión. Sin embargo, el mandatario señaló que no espera que Kiev utilice los F-16 en su contraofensiva contra las tropas rusas.

Entre los países que se ofrecieron a entregar los cazas figuran el Reino Unido y Países Bajos, mientras que Alemania ya anunció que no participará en estas entregas, dado que, sencillamente, no dispone de estos aviones en su arsenal. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, indicó que Washington todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre qué país, cuándo y cuántos F-16 se entregarán a Ucrania

Mientras, el vicecanciller ruso, Aleksandr Grushko, declaró el sábado a la agencia TASS que los planes de Occidente de entregar F-16 a Kiev representan “riesgos colosales” para los países que quieren participar en los suministros.

Nuevas sanciones contra Rusia

Por otra parte, Borrell informó que la agenda de este lunes incluye debates sobre el nuevo paquete de sanciones contra Rusia y el nuevo tramo de ayuda armamentística a Kiev a través del Fondo Europeo para la Paz. Asimismo, los cancilleres de la UE abordan la elusión de restricciones y las vías para aplicar las decisiones del G7 sobre el reforzamiento de sanciones contra Moscú.

Según explicó, se trata de “evitar que nuestras sanciones sean ineficaces porque, en la práctica, se eluden”.

Asimismo, el jefe de la diplomacia europea subrayó que China puede usar su influencia para poner fin al conflicto ruso-ucraniano, al tiempo que advirtió a Pekín contra el envío de armas a Moscú. “Por el momento, no es el caso“, resaltó Borrell, precisando que lo contrario “dañaría nuestras relaciones”.