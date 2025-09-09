(09 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El diario británico The Guardian reveló que el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, recibió un pago de 240.000 libras esterlinas por sostener una reunión privada con el presidente venezolano Nicolás Maduro en febrero de 2024. La información proviene de una filtración masiva conocida como los Boris Files, compuesta por más de 1.800 documentos confidenciales obtenidos por la organización estadounidense Distributed Denial of Secrets (DDoS), así lo destaca El Nacional Cat.



Los archivos incluyen correos electrónicos, contratos, discursos y facturas que evidencian cómo Johnson habría utilizado su influencia política, adquirida durante su mandato entre 2019 y 2022, para gestionar intereses comerciales a través de una empresa subvencionada con fondos públicos. La reunión con Maduro se habría realizado durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, en un día libre que Johnson habría reservado para dicho encuentro.



La filtración también revela contactos con figuras como el empresario Peter Thiel, fundador de Palantir, y plantea posibles violaciones a las normas éticas y de lobby que regulan la actividad de exfuncionarios británicos. The Guardian asegura ser el único medio con acceso a estos documentos, que podrían tener implicaciones legales y políticas en el Reino Unido.

