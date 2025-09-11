(11 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El supremo brasileño alcanzó el jueves una mayoría de tres votos para condenar a Jair Bolsonaro por golpismo, lo que deja al expresidente a las puertas de una pena de más de 40 años de cárcel. El líder ultraderechista, de 70 años, está acusado de haber liderado una organización criminal armada para tratar de aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destaca DW.

La juez Cármen Lúcia votó este jueves por una condena, con lo que el marcador es de 3 a 1 a favor. «Bolsonaro practicó los crímenes imputados», dijo la juez al emitir su voto.

Para que el supremo adopte formalmente la decisión todavía debe votar el quinto y último magistrado del caso, Cristiano Zanin. Algo que ocurrirá posiblemente el viernes. Después, los magistrados votarán la pena, que puede sumar hasta 43 años de prisión.

Anuncios