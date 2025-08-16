Caiga Quien Caiga

Sin recurrir a viejos dogmas ni a teorías improvisadas y de mayor daño como la abstención, el pueblo de Bolivia pudiera construir una ruptura definitiva con quienes han gobernado la nación en los últimos 20 años.

Es el momento de aislar el pasado de una izquierda que ha conspirado contra la paz, la tranquilidad y el derecho a tener esperanzas.

Escenario político

Fragmentación del MAS

Anuncios

El otrora hegemónico Movimiento al Socialismo (MAS), presente en el poder desde 2006, atraviesa una ruptura interna por tensiones entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, quien fue inhabilitado legalmente para postular. Morales ha intentado fundar su propio partido —“Evo Pueblo”— y mantiene su influencia desde afuera, promoviendo protestas y cuestionando a Arce.

Esta disputa ha generado un desgajamiento del partido en múltiples frentes: evistas, arcistas y androniquistas, una facción encabezada por Andrónico Rodríguez, que busca renovar el masismo con un mensaje más juvenil.

El desgaste económico y político ha terminado por erosionar el apoyo tradicional del MAS, especialmente entre sectores indígenas (aymaras y quechuas), motivado por una inflación galopante, devaluación del boliviano y escarmientos de lealtad.

Oposición todavía fragmentada… pero con opciones reales

A pesar de haber intentado unirse bajo el “Bloque de Unidad”, figuras como Samuel Doria Medina, Jorge “Tuto” Quiroga, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho no lograron consolidar una candidatura única: cada uno mantiene sus propias alianzas y campañas, y existen tensiones sobre encuestas internas y sufi ciente liderazgo.

Algunas candidaturas alternativas están surgiendo fuera de ese bloque, como la de Manfred Reyes Villa (APB Súmate) y Chi Hyun Chung.

Además, un movimiento liberal centrado en el discurso de libre mercado, el llamado “Fenómeno Dunn”, liderado por el analista Jaime Dunn, ganó fuerza en redes sociales y amplió las posibilidades electorales desde el espacio liberal.

Lo que dicen las encuestas:

Samuel Doria Medina, Jorge (Tuto) Quiroga Ramírez, Rodrigo Paz Pereira y Manfred Reyes Villa, en este mismo orden aparecen en las encuestas de preferencia para ser electos presidentes.

Los cuatro primeros se consideran de «Derecha». En el quinto lugar aparece Andronico Rodríguez, que representa la izquierda radical pero también es disidente de Evo Morales, quien está mandando a votar nulo en estás elecciones, porque dice que sin él no debería haber proceso.

El presidente actual Luis Arce, ex ministro de Evo Morales apoya a Eduardo del Castillo con la sigla del MAS que le arrebataron a Evo y no llega ni al 2%.

Por lo cual el Partido Movimiento Al Socialismo podría desaparecer. Si no saca en la elección más del 2% de la votación, automáticamente pierde la personalidad jurídica.

Ayer jueves a las 00:00 horas comenzó el silencio electoral. Se estima que van a una segunda vuelta pues Tuto no cumplió el acuerdo de apoyar al primero y acabar con el MAS en primera vuelta.

Por el contrario se mantiene en la carrera electoral después de no respetar el acuerdo firmado, donde los candidatos se comprometían a unirse y elegir la unidad por encuesta.

Si no fuera por el capricho de este personaje, de la misma escuela de María Corina Machado, sería mucho menos el tiempo de vida que le quedaría al gobierno. La derecha ganaría automáticamente.

Ahora bien se está activando un protocolo de seguridad antifraude, que se estaría gastando pero la gente dice estar atenta ante esto y se tiene asegurado los delegados (testigos) sobre todo en lugares claves y más rurales.

La abogada Mónica Sánchez, candidata a Senadora por el departamento de Santa Cruz por Alianza UNIDAD que respalda al candidato Presidencial Samuel Doria Medina, es una de las voceras más calificadas con la cual hemos conversado.

Contexto económico y social

Bolivia enfrenta su peor crisis económica en décadas: inflación en doble dígito (cercana al 15 % según algunas estimaciones), escasez de combustibles, dificultad para acceder a dólares, déficit fiscal y reservas internacionales en niveles críticos.

Tales dificultades han exacerbado la insatisfacción ciudadana, debilitado al MAS y alentado la movilización social, incluso con episodios de violencia política y protestas (como en Llallagua) cerca del proceso electoral.

En medio de ello, la sociedad civil ha alzado la voz: desde redes sociales y foros ciudadanos se han identificado 16 temas clave que consideran esenciales para las propuestas políticas —incluyendo pobreza multidimensional, desigualdad educativa, corrupción, centralismo, medioambiente, entre otros— demandando una agenda estructural realista en la contienda.

También se aprobó una ley que obliga a los debates electorales públicos, coordinados por el TSE, como mínimo entre 15 y 5 días antes de los comicios, y, en caso de segunda vuelta, nuevos debates dentro de los 10 días previos.

Dinámica electoral y expectativas

Las últimas encuestas indican una segunda vuelta probable entre dos candidatos de derecha: Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga. Andrónico Rodríguez (MAS) ha visto disminuir su apoyo significativamente.

Otra fuente apunta que podría confirmarse el fin del ciclo del MAS, marcando una potencial transición hacia la derecha o al centro-derecha, mientras el voto indígena, antes cimentado en identidad política, ahora prioriza necesidades materiales —el cambio desde la política identitaria hacia el voto por la economía.

Inversores globales ya anticipan esta eventual transición y han reaccionado positivamente: Ha habido un rally en los bonos internacionales de Bolivia (hasta +30 %), motivado por expectativas de reformas pro-mercado, posible acercamiento al FMI y manejo fiscal más ortodoxo.

Conclusión: punto de inflexión histórico

Estas elecciones del 17 de agosto de 2025 podrían representar una ruptura histórica:

Por primera vez en muchas elecciones, ni Evo Morales ni Luis Arce están en la papeleta, lo que marca el fin de una era política.

El MAS no sólo perdió su cohesión interna, sino también su base social más fiel, frente a un electorado ahora orientado por preocupaciones económicas urgentes.

La oposición, aunque fragmentada, ha ganado terreno real: tanto Doria Medina como Quiroga lideran en las encuestas, y la narrativa del cambio está ganando ecos concretos.

El país se juega un posible giro económico hacia la derecha o centro-derecha, en un contexto social y económico convulsionado.

La oposición boliviana está demostrando que la participación, aún en las peores condiciones es preferible a no hacer nada, a jugar a la abstención.

Y deben estar organizados y dispuestos a defender el triunfo ante un posible fraude. Esconderse bajo falsas apariencias de “clandestinidad” o huir no es opción.

Cae uno caen todos

COLOMBIA Cuidado María Fernanda Cabal con algunos consejos que recibe de parte de un sector de la oposición de Venezuela. Esconderse o abstenerse no puede ser una opción. No, si quiere acabar el desastre del actual mandatario Gustavo Petro.

HASTA CUANDO Tuto Quiroga trabaja para el MAS. Sí, así como lo leen. Dedicarse a hacer más campaña contra el empresario Samuel Doria Medina, no puede tener otra explicación. Quiroga lo acusa de ser “comunista” y paradójicamente, el “Tuto” participa inscrito por el partido Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), ofreciendo “comidas por un día” a cambio de votos, o sea, un “clap”. ¿Y entonces?.

ARDE EL CHAVISMO La detención de Martha Grajales generó polémica a lo interno del chavismo, como por ejemplo, el caso de Elias Jaua del ala ortodoxa. Así como el mencionado otros chavistas de “uña en el rabo”, comentaron tras bastidores semejante yerro que aún no se resuelve pues no le otorgaron libertad plena.Corrientes internas se enfrentan y la película apenas comienza.

LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS es el reclamo popular y una de las pocas acciones que puede usar Nicolás Maduro para reducir un pequeño porcentaje de la opinión en su contra. ¿Por qué no lo hace? Mucho más cuando los familiares de estos detenidos critican duramente las poses protagónicas de María Corina, quien mostró mucha fuerza por liberar a sus amigos y a su mamá y ha sido muy débil en los cientos de casos pendientes.

Nadie se conduela ni ayuda económicamente a sufragar los altos costos de los traslados, medicinas y comida que aportan las familias a sus parientes detenidos injustamente.

MARÍA CORINA insiste que ella opera en la clandestinidad, tesis completamente falsa. Una cosa es operar clandestinamente y otra escondida en la comodidad de un sitio, con aire acondicionado, wifi y muy buen internet, secretaria, comida, agua, etc. Sin embargo yo me pregunto ¿Por qué el gobierno si sabe donde está no la detiene? ¿Hasta cuando Diosdado sigue con ese show? ¿Qué se oculta a la verdadera oposición que es el pueblo que no milita ni cree en partidos?. ¿Será que hay algún arreglo que nosotros desconocemos?.

¿DE QUE SE HABLARA EN ALASKA? No me refiero a las declaraciones de los Presidentes Trump y Putin, ni el show que cada uno montará a su manera. Putín es la primera vez que visita ese territorio y Trump intentará poner las reglas del juego, eso es obvio. Me refiero a las conversaciones que no se publican: Tema petrolero, el tema nuclear pronto a vencerse los acuerdos, la presencia de Rusia en latinoamerica. Aunque lo veo difícil ¿Hablaran el tema Venezuela y su alianza con Rusia? .

Demás está decir que sin la presencia de Ucrania, todo lo acordado estará sometido a término

Sobre Nicolás ¿Habrá extracción o invasión? ¿O no pasará nada?. Están haciendo los mismos movimientos previos a la operación Gedeon. Solo que en aquel momento John Bolton detuvo el curso de la operación. Esto es lo que dicen en Washington. Desconozco si está vez funcionara.

El problema es que ¿Si sale Maduro, quedará otro? Ya veremos. Prefiero esperar a ver los acontecimientos como lo dije con Chevron.

REGIONES

ZULIA

SALE REVEROL…con un “rever…”. Lo anunciamos en columnas pasadas. No pasó su nombre para ninguna de las posiciones que aspiro. El que mejor lo trato fue un encargado de la oposición, que a cada momento le depositaba 50 mil dólares por los camiones para recoger basura. Acompañamos al “zarrapastra” en su dolor.

El problema no es quien sale, sino quien llega: FRANCISCO AMELIACH, nuevo Presidente de Corpozulia.

El militar retirado en funciones políticas llega como árbitro de un encuentro, donde ambos boxeadores (Di Martino y Luis Caldera) hacen sombra.

El italiano Rocky Di Martino tiene buena esquina pero tiene más de 15 años sin ir a un cuadrilátero. Luis Caldera, no tiene esquina, pero ha librado buenas luchas y las ha ganado hasta el presente.

El cuadrilátero favorece al italiano pero Luis Caldera tiene la pegada. La pelea es a 15 rounds. Estamos presenciando el 1ro donde “El Italiano” en puntos está ganando. Luis Caldera no sale de las cuerdas y no marca la distancia, los “opel” de Gian Carlo le llegan directamente a la mandíbula, quizá los aprendió en Europa..

Gian Carlo debe mejorar su esquina. Su presentación en la juramentación deslució. Hasta en su forma de vestir, muy informal para un acto de esa naturaleza y ni hablar de Luis Caldera. El hábito no hace al monje pero, como ayuda.

En la oratoria no obstante, “El Italiano” lució mejor.

Ameliach viene a equilibrar la pelea pues sabe que “El Italiano” corre en su patio y lo conoce muy bien. Es cuesta arriba para Caldera montar un negocio de Pizzas en Italia.

GOBERNAR ES MÁS DIFÍCIL QUE GANAR…

Luis Caldera como buen hijo de copeyano es víctima de una campaña como la hecha a Luis Herrera por los adecos: El hombre no arranca. Y ciertamente no arranca. La carencia de nombres es simple: Todos los designados en Gobernación y Alcaldías deben ir a revisión de Caracas, donde un proceso filtrado por el SEBIN y DGCIM se requiere para autorizarlos. Los Alcaldes hasta 4 nombres pueden designar libremente. Igual los gobernadores. Todos los demás son “temporales”.

Luis Caldera ya tiene casi 3 meses para mostrar lo que trae en los lanzamientos. A los 100 días puede venir una ola más grande que él desde abajo. Su ventaja es que no hay oposición, o no existe. Di Martino tiene casi 20 días de electo y tomó la calle antes de juramentarse. Eso ha sido positivo.

El problema de “El Italiano” es que creó una expectativa muy grande y con ese tren designado no lo colmará, salvo algunas excepciones. Puso a soñar a la gente en una autopista con ferraris y lamborghinis y hasta el presente lo que se ve es la habana vieja con vehículos de los 60.

¿Qué busca Gian Carlo Di Martino? ¿Lealtad o eficiencia? A veces ambas no coinciden.

Tanto a Luis Caldera como a Di Martino les comento: Hay gente brillante y que está huérfana en la oposición como profesionales de las distintas ramas. También los hay en el chavismo (muchísimo menos). Open Mind si quieren gobernar en un avión o si prefieren seguir en un autobús de ruta 6.

Ahora que esa pelea va, es un hecho. Anótalo.

En Maracaibo no obstante mis palabras anteriores hay excelentes designados como Arnoldo Olivares en la Dirección General con gran visión política, Joemel Robles, Marilene Huerta, Lorena Mavares, Francis Dizuma, Marco Amaya, José Primera, Mayreth Acosta una joven médico con mucho potencial, Giovanni Marzocca en el Sagas e Infraestructura donde ya una vez demostró una gran capacidad de trabajo, entre otras. Hay muchos que no conozco y espero ver su ejercicio para opinar.

Marzocca debe tener cuidado con los aduladores que juraron amor eterno a Oscar Zerpa. Siguen allí. Si cumplen no hay problema.

Por cierto he visto con agrado a una de las hijas de Gian Carlo haciendo cámara y ocupada del área digital con mucho talento, que a mi juicio es más importante, dada la realidad actual, que la prensa formal radio-tv.

La Concejal Presidenta del Concejo Jessy Gascón, ante lo que la rodea va como decimos en términos hípicos “en las manos”. Una mujer con mucha formación política y este es su tercer período, tiene la experiencia. En los debates no será fácil enfrentarla y los dos concejales de la oposición debo admitir, no son nada buenos argumentando ni defendiendo una causa. Ambos a mi juicio están “subidos de lote”, debieron correr en “paraguaná” y no en la “rinconada”. Tendrán que en muchos debates darle oportunidad a Daniel Ponne, que sí es un veterano de varias guerras mundiales, incluida la guerra de Vietnam.

No voy a meter las manos en fuego por ninguno. En el pasado hay quienes cometieron errores. Hoy estamos en una nueva gestión y hay que esperar. Es lo prudente.

En San Francisco ocurre exactamente lo mismo y algo mucho peor. El Alcalde Héctor Soto no ha tomado en cuenta lo que representa esa alcaldía. Muchos de los designados carecen de “burdel político” suficiente para asumir tamaña responsabilidad.

La tarea de Vicuña no es nada fácil. Debe rodearse de buenos asesores para poder dar la pelea y ayudar al alcalde que tampoco es una “lumbrera”.

El tema de FOSPUCA lo dejaré para otra columna bajo estas premisas: ¿Es o no conveniente? ¿Ya es una realidad? ¿Hubo licitación o se otorgó bajo qué legalidad? ¿Cómo quedan los empresarios y comerciantes? ¿Significa más gastos?

Los marabinos en general son del principio que como dice el refrán “viendo el payaso, soltando la carcajada”.

LA CAÑADA DE URDANETA me ha complacido aunque no coincidimos ideológicamente los primeros pasos del alcalde Roberto Soto.

Alcalde Roberto Soto prestando juramento ante el concejo municipal.

Era urgente, necesario un cambio. Hay que salir de los fósiles políticos, que aportaron en el pasado pero es el momento de las generaciones de relevo, no necesariamente jóvenes pero si los escogieron hay que darles oportunidad.

¿Resolverá el gravísimo problema de seguridad? Para que este municipio vuelva a ser motivo de visitas a su gastronomía y otras actividades turísticas que en paralelo debe rescatar. Es un reto muy duro. Los habitantes de ese municipio donde nació el más leal de los generales de Bolívar Rafael Urdaneta, se lo agradecerán.

Finalizó mi columna de hoy con la siguiente reflexión

El costo de decir la verdad, sin fanatismo ni radicalismo tiene un precio.

En una reunión realizada el lunes 11Ago2025 vía online triangulada: Maracaibo-Miami-Houston, los derrotados de un sector de la oposición me culpan de su derrota y recurren a mercenarios de baja calaña para intentar desacreditarme. Lo pidió de Maracaibo el que nunca contestó una llamada a otro que es el Rey de la hipocresía y volvieron a pagarle a un solicitante de asilo, famoso por su vocabulario, por su pasado de consumo de drogas y una relación inescrupulosa con un cabeza de un partido, hoy presuntamente detenido. De paso ha hablado mal hasta de su propia familia. Imaginen los valores que tiene.

¿Por qué después de más de 20 días recurren a esta campaña?.

Por otro lado, parte de este mismo grupo, recurre a dos electos opositores a la AN, para que arreglen las denuncias en su contra por corrupción. Pagaron unos 500 mil verdes a cambio de que Di Martino and company no reviva nada.

De hecho nada ha pasado. ¿Será definitivo? no lo sé.

Son los mismos que en una reunión fueron a conversar para apoyar a Luis Caldera, contra Rosales a cambio que los dejaran tranquilos. El encuentro fue en la casa de un alto dirigente y ex militar ubicado en la zona Norte de la ciudad, muy cercano a Cilia Flores. Fueron a “pedir cacao”, un mes después de un plazo recibido.

Fueron todos al hogar del “ex militar”.

Un “ex gobernante”, anda también temeroso porque si uno de los otros es interrogado por la fortuna que disfruta, le darán un “golpe” para que hable y veinte para que se calle y él también que se comió parte de la torta, sufriría las consecuencias.

Por eso festejaron la derrota de Rosales.

La verdad sea dicha, como es mi costumbre Caiga Quien Caiga: Yo soy amigo de Gian Carlo Di Martino. Desconozco si él es amigo mío”. No hemos hablado desde hace mucho. Tuvimos diferencias, es cierto. Me dijo y le dije, es verdad. Empero, yo no cultivo odio en mi alma, por razones personales, el mucho o poco tiempo que me queda no lo dedicaré a cultivar resentimientos.

Le debo un gran favor a Gian Carlo igual que a Rosales y mi amistad con ellos, no impide que los critique, que intente aportar ideas a su ejercicio político. Con Rosales fue “inutil” y con Di Martino creo que voy por el mismo camino.Igual diré lo bueno y lo malo.

Yo nunca pedí que votaran por Di Martino. Mostré simplemente como comunicador los hechos. La verdad de un ser humano, que viene de una experiencia, de una vivencia.

No soy radical y soy crítico de posturas extremas dado que al final, los puntos se unen.

Pueden decirlo públicamente, no creo que haya un “cartel de los soles”, aunque sí creo que hay funcionarios involucrados en tráfico de drogas, corruptos, malandros, delincuentes, en el gobierno y en la oposición y también quiero un cambio de gobierno en mi país por algo mejor, que hasta el presente no lo vislumbro en la oposición que dice ser la elegida.

En los medios donde trabajo aquí (radio fundamentalmente) en Estados Unidos mantengo igual postura, aunque mis valores se identifican con el Partido Republicano y con el Presidente actual, actúo con independencia.

Lo más triste es que mis detractores olvidan que a diferencia de muchos que están en este país y solicitaron asilo con “falsas persecuciones”, pues en Venezuela nadie los perturbaba, en mi contra hay denuncias por ante el ministerio público por “instigación al odio” y como prueba han aportados mis distintos trabajos y opiniones. Es decir para mi un regreso, que no niego lo he pensado, significa padecer un largo proceso penal, en un país donde no hay justicia.

Se me acabó el papel…

