(20 de octubre del 2025. El Venezolano).- El artista colombiano Juanes ha sido consagrado como una de las figuras más influyentes de la música latina de las últimas dos décadas, según las nuevas listas de la revista Billboard sobre «lo mejor del siglo XXI hasta ahora».

La prestigiosa publicación lo incluye como el único artista de rock dentro del Top 10 de los mejores artistas latinos. Además, su álbum ‘Un Día Normal’ figura en el Top 10 de álbumes, y su nombre aparece entre los 10 mejores productores.

Su impacto también se refleja en la lista de mejores canciones, con cuatro de sus éxitos en el Top 100, incluyendo ‘Me Enamora’ en el puesto 12, reseñó El Nacional

