(15 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Un buque de la Marina Real de Países Bajos, la fragata HNLMS Van Amstel (F831), fue avistado el domingo patrullando a menos de 6 millas náuticas (9.6 km) del límite marítimo de Venezuela. Según reportes de monitoreo naval, el barco de la clase Karel Doorman zarpó desde Curazao y se dirigió hacia el sur.

Este despliegue se suma a un incremento de la presencia militar internacional en el Caribe. Estados Unidos lidera una ofensiva regional contra el crimen organizado, con el fin de combatir el narcotráfico y al llamado «Cartel de los Soles», al que el gobierno de EE.UU. vincula con el régimen de Nicolás Maduro.

En sintonía con estas acciones, Francia también ha anunciado el envío de más buques a sus territorios de ultramar de Guadalupe y Martinica, considerados puntos clave para el tráfico de drogas hacia Europa. La medida fue confirmada por el ministro francés de los Territorios de Ultramar, Manuel Valls.

La Casa Blanca, bajo la orden del presidente Donald Trump de aumentar la presencia naval en la región, ha incluido al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones criminales transnacionales. El gobierno de Maduro ha reaccionado calificando la presencia de estos buques como un «nuevo intento de presión para forzar una transición política» en el país, y ha ordenado el despliegue de 4.5 millones de milicianos y fuerzas de seguridad reseñó El Nacional

