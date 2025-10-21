(21 de octubre del 2025. El Venezolano).- El ministro de Seguridad Nacional de Bahamas, Wayne Munroe, exhortó este lunes a sus conciudadanos a «mantenerse alejados de las lanchas rápidas que salen de Venezuela», en el contexto de la creciente tensión regional por la presencia militar estadounidense en el mar Caribe.

Durante una conferencia de prensa, Munroe reconoció la imposibilidad de la nación caribeña para oponerse a las acciones de Estados Unidos si este decide actuar en defensa de sus intereses nacionales en aguas internacionales. «Tendríamos que advertir a nuestros ciudadanos para evitar que fueran víctimas, tal vez, de un ataque militar», manifestó.

La advertencia se produce mientras Washington mantiene un significativo despliegue naval en la región, que incluye buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4,500 efectivos, en una operación que, según la administración Trump, busca combatir el narcotráfico vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, reseñó El Nacional

