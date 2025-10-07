(06 de octubre del 2025. El Venezolano).- La superestrella puertorriqueña Bad Bunny abordó con sarcasmo la controversia generada por su elección para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, durante su monólogo como anfitrión del aclamado programa «Saturday Night Live» (SNL).

Benito Antonio Martínez, nombre real del artista, utilizó la plataforma para responder a las críticas de sectores conservadores, asegurando irónicamente que su participación en el mayor evento deportivo de Estados Unidos «tiene a todo el mundo feliz, incluido a Fox News».

En un momento clave de su discurso, el artista cambió al español para enviar un mensaje contundente sobre el significado de su presencia en dicho escenario. «Más que un logro mío, es un logro de todos los latinos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación a este país nunca nadie la podrá sacar o borrar», afirmó ante los aplausos del público.

Concluyó su reflexión con un desafío a sus críticos: «Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender español», en referencia al tiempo que falta para el Super Bowl del 8 de febrero.

La participación del artista, que se ha opuesto a la política migratoria del presidente Trump, ha sido criticada por varias voces conservadoras, que incluso han llamado a un boicot del evento, reseñó EFE