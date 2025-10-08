(08 de octubre del 2025. El Venezolano).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue escogido por la revista especializada en música Billboard como el mejor artista latino del siglo XXI, según publicó el medio este martes en su página web. Según explicó Billboard, esta clasificación se basa en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024.

«Bad Bunny continúa redefiniendo la música latina a través de su arte, amplificando su alcance e influencia global», resaltó en su publicación Billboard sobre Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny.

«Benito ha acumulado múltiples éxitos simultáneos al combinar magistralmente sus sencillos con colaboraciones efectivas, logrando liderar la lista Top Latin Albums en ocho ocasiones durante este cuarto de siglo», añadió la revista.

Billboard destacó el logro de Bad Bunny, pues el convertirse en el máximo artista latino del siglo XXI, es aún más impresionante porque no apareció en los ránkings de la revista sino hasta 2016, así lo destaca EFE.