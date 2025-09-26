(26 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El fenómeno puertorriqueño Bad Bunny y la banda colombiana Morat se alzaron como los máximos ganadores de la noche con tres Premios Juventud cada uno, durante la gala celebrada este jueves.

La estrella colombiana Karol G se coronó como la Artista del Año, llevándose un total de dos galardones a pesar de su ausencia en la ceremonia.

Morat, ganadores del Grupo o Dúo Favorito del Año y Mejor Álbum Pop, expresaron su sorpresa por el éxito. Bad Bunny, también ausente, ganó por Mejor Canción Urbana con ‘DTMF’ y Mejor Álbum Urbano.

Anuncios

La dominicana Natti Natasha se llevó dos galardones, uno de ellos por Mejor Álbum Tropical, y sorprendió al revelar que espera una niña.

El colombiano Carlos Vives y el puertorriqueño Myke Towers fueron reconocidos con el premio Agentes de Cambio por su influencia positiva.

La gala de este año fue la primera vez que los Premios Juventud se celebran fuera de Estados Unidos, con Panamá como país anfitrión, con información de EFE.