(17 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Bad Bunny encabeza la lista de nominados para la 26.ª edición de los Latin GRAMMY con un total de doce candidaturas, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, ambos con diez menciones cada uno.

El puertorriqueño consolidó el éxito de su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” al obtener nominaciones en tres de las categorías principales: Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año. En la categoría de Álbum del Año, competirá con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Rauw Alejandro y Gloria Estefan.

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso también aspira a los principales galardones con sus canciones “El día del amigo” y “#Tetas”, que compiten en Grabación y Canción del Año, respectivamente. Su álbum “Papota” también fue nominado para Álbum del Año, reseñó EFE

Por su parte, el compositor Edgar Barrera continúa cosechando nominaciones gracias a éxitos como «Si antes te hubiera conocido» de Karol G, que compite en Grabación y Canción del Año. Natalia Lafourcade obtuvo ocho nominaciones, y la brasileña Liniker seis.