(10 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con un récord histórico de 27 nominaciones, seguido del grupo de regional mexicano Fuerza Regida, con 15, y por el también puertorriqueño Rauw Alejandro, con 14, en una edición que celebrará su gala el 23 de octubre en Miami (Florida).

Bad Bunny superó todos los récords de nominaciones a los galardones, con menciones destacadas a las categorías de Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por su proyecto ‘Debí tirar más fotos’, uno de los álbumes más escuchados del año en todo el mundo, así lo destaca EFE.

Igualmente, el grupo de música regional mexicana de California Fuerza Regida obtuvo nominaciones a Artista del Año, Global 200 Artista del Año y Álbum Top Regional Mexicano del Año por su trabajo ‘111XPANTIA’.

Anuncios

El puertorriqueño Rauw Alejandro es el tercer artista con más nominaciones, que incluyen la de Artista del Año, Gira del Año y Top Latin Album del Año por su disco ‘Cosa nuestra’. Entre tanto, la artista colombiana Karol G es la mujer que cuenta con más nominaciones, en total 10, entre ellas la de Global 200 Artista Latino del Año, Hot Latin Songs Artista del Año Femenina y Álbum Top Latin Rhythm del Año por ‘Tropicoqueta’.

El mismo número de menciones tiene la ‘promesa’ del regional mexicano Tito Double P entre las que destacan la de Artista del Año, Global 200 Artista del Año y Top Latin Álbum del Año por ‘Incómodo’, un proyecto que también compite en la categoría Álbum Top Regional Mexicano del Año.

A Tito Double P le sigue su primo, el también mexicano Peso Pluma, que con 9 nominaciones competirá por premios como el de Artista del Año y el de Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino.

Este año más de 70 artistas han sido reconocidos en un total de 49 categorías que incluyen géneros de la música latina que van desde el Latin Pop hasta el Tropical, el Latin Rhythm y el Regional Mexicano.