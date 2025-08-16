(15 de agosto del 2025. El Venezolano).- Una comunidad de unos 15.000 habitantes y 687.000 paneles fotovoltaicos en el sur de Florida, llamado Babcock Ranch, presume de ser el primer pueblo “a prueba de huracanes” de Estados Unidos y operado con energía solar, lo que esperan replicar en otras zonas mientras crece la preocupación por los ciclones.

El pueblo, cuya construcción comenzó hace 10 años, acaba de vender su residencia número 5.000, con la meta de tener 20.000 viviendas en sus 18.000 acres de terreno (7.284 hectáreas), expone Tyler Kitson, vicepresidente sénior de Kitson & Partners, el desarrollador del lugar, en una entrevista con EFE.

“Diría que es el primero en su tipo», comenta Kitson. «Es un proyecto increíble del que estamos muy orgullosos. Y una de las razones es el hecho que somos tan resilientes como pensamos que podemos ser. Vamos a seguir mejorando cuando se trata de huracanes”, agrega.

Babcock Ranch, al norte de la ciudad de Fort Myers en la costa oeste de Florida, resistió el embate de tres huracanes en los últimos tres años que azotaron la región con vientos de hasta 100 a 150 millas por hora (160 a 241 kilómetros por hora) «sin perder internet, electricidad, agua ni nada de eso», describe el desarrollador.

Incluso, el pueblo alberga en su escuela preparatoria un centro de evacuación con capacidad para más de 1.340 personas, que sirve como refugio para comunidades cercanas. “Es muy loco saber que nuestros residentes pueden observar, de hecho sentarse y mirar cómo un huracán pasa por encima de ellos”, expresa. “Se siente bien darle a nuestros residentes la habilidad de refugiarse en el lugar y pasar el rato entre ellos, y observar cómo estas cosas pasan”, indica Kitson.

El proyecto, que espera totalizar 20.000 viviendas y 60.000 habitantes, tiene como elemento clave su elevación, pues la base de todos los edificios está por encima del alcance del surgimiento de las tormentas y fuera de las zonas de inundación, en un nivel de 23,9 pies (7,2 metros), describe el desarrollador.