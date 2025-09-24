(24 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Una avioneta Learjet 55 se estrelló este 24 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Vecinos del área reportaron haber escuchado una fuerte explosión y vieron una columna de humo, lo que llevó a la suspensión temporal de las operaciones aeroportuarias. De acuerdo con información preliminar, la aeronave, con matrícula YV3440, llevaba cuatro personas a bordo, reseñó El Pitazo

Testigos sugirieron que un fuerte viento podría haber causado que el piloto perdiera el control de la aeronave durante el despegue. Las autoridades de rescate se encuentran en el lugar del siniestro.

