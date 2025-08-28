(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- Las autoridades de seguridad vial de los Estados Unidos han emitido una seria advertencia a los conductores, pasajeros y peatones sobre un elevado riesgo de fatalidades en las carreteras durante el fin de semana del Día del Trabajo, que se extiende desde la tarde del viernes hasta la noche del lunes.

Según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y proyecciones del Consejo Nacional de Seguridad (NSC), se estima que el número de muertes en las carreteras podría oscilar entre 365 y 487 durante este feriado de 2025.

Las estimaciones se basan en el análisis de datos históricos y tendencias recientes de muertes en carretera.

El Día del Trabajo marca el final de la temporada de verano y es uno de los periodos de mayor movilidad en el país, lo que históricamente ha coincidido con un aumento en los accidentes de tráfico fatales. Las agencias instan a todos a conducir con precaución, abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y seguir todas las leyes de tránsito para garantizar un viaje seguro, reseñó Infobae.