(16 de octubre del 2025. El Venezolano).- El fallecimiento de una mujer en el Disney’s Contemporary Resort, ocurrido el pasado 14 de octubre, ha sido oficialmente dictaminado como un suicidio por múltiples lesiones de impacto contundente, según confirmó la Oficina del Médico Forense del Condado de Orange.

La víctima fue identificada como Summer Equitz. Su cuerpo fue hallado en el área de la terraza del emblemático hotel, cerca de la vía del monorraíl.

El Departamento del Sheriff del Condado de Orange desmintió categóricamente las versiones que circularon en redes sociales sobre un posible accidente con el tren, afirmando que el caso se investiga como un «aparente suicidio».

El suceso generó una notable atención mediática debido a su localización en uno de los complejos turísticos más icónicos y visitados del mundo, reseñó Infobae.