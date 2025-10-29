(29 de octubre del 2025. El Venezolano).- Al menos uno de los primates de un grupo de especies de investigación supuestamente infectados con un virus, que se fugó tras un percance vehicular en una carretera de Misisipi la tarde de este martes, es rastreado por las entidades gubernamentales, que han advertido al público sobre la peligrosidad del animal.

El siniestro sucedió en el condado de Jasper cuando un camión que transportaba los monos rhesus se volcó en la Interestatal 59, permitiendo su huida. El Departamento del Alguacil del condado comunicó que la mayoría de los monos evadidos de las jaulas fueron sacrificados en el sitio del accidente, pero al menos uno habría escapado.

Los monos, procedentes de la Universidad de Tulane, representan un riesgo potencial para la salud de las personas, advirtieron las autoridades. Se informó que los animales de investigación están infectados con diversos virus, incluyendo la hepatitis C y la covid-19. La Universidad de Tulane, no obstante, aclaró en un escrito que los primates pertenecen a otra institución y «no son infecciosos».

Expertos en cuidado animal están colaborando en la búsqueda del animal, el cual pesa aproximadamente 18 kilogramos, es agresivo y demanda equipo de protección personal para su manipulación, reseñó EFE.