(20 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Museo del Louvre, el más visitado del mundo, permaneció cerrado al público este lunes, un día después de sufrir un audaz y espectacular robo de joyas de la colección de la corona francesa.

La decisión de cerrar se tomó a última hora, frustrando a cientos de turistas que ya hacían fila. El incidente ha desatado una crisis política y un profundo debate sobre la seguridad del patrimonio nacional.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, fue contundente al admitir la responsabilidad del Estado: «Lo que está claro es que hemos fallado porque se pudo poner un montacargas en pleno París y que subieran unas personas para coger unas joyas de un valor incalculable», reseñó EFE

Anuncios