(08 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La película Brownsville Bred, dirigida por Elaine Del Valle, se estrena en Miami del 18 al 25 de septiembre en los cines Regal, con funciones en South Beach y Kendall Village. Esta producción independiente, inspirada en la vida de su directora, cobra vida gracias a un elenco excepcional encabezado por la joven actriz venezolana Nathalia Lares.



📍 Regal South Beach

🕒 7:40 pm y 10:15 pm

📍 Regal Kendall Village

🕒 2:00 pm, 4:30 pm, 7:00 pm y 9:30 pm

🎟️ Entradas en preventa disponibles en brownsvillebred.com

Lares, nacida en Venezuela y radicada en Estados Unidos desde los seis años, comenzó su carrera artística a los ocho y ha destacado en campañas publicitarias, comerciales y producciones televisivas. Su papel como Elaine en Brownsville Bred marca un hito: podría convertirse en la primera actriz venezolana en protagonizar un largometraje producido íntegramente en Estados Unidos. La cinta, que ya ha generado expectativa por su narrativa íntima y poderosa, representa una apuesta por el cine independiente y por las voces latinas en la industria. “Porque cada historia merece brillar”, afirma su equipo creativo, que invita al público a apoyar esta obra que celebra la identidad, la resiliencia y el talento emergente.