(24 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Al menos dos personas fallecieron, incluido el presunto atacante, y otras tres resultaron heridas tras un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:40 a.m. de este miércoles, cuando un francotirador abrió fuego desde un edificio gubernamental adyacente a las instalaciones del ICE, según reportó la policía de Dallas.

El agresor murió por una herida de bala autoinfligida. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y el vicepresidente JD Vance condenaron el ataque, calificándolo como parte de una «violencia sin precedentes» contra las fuerzas del orden.

Anuncios

Sin embargo, una portavoz del DHS confirmó a Fox News que los fallecidos son «posiblemente» migrantes que se encontraban detenidos en el centro, y que ningún agente del ICE ni de la policía local está entre las víctimas mortales. La identidad del tirador y el motivo del ataque aún no han sido revelados, reseñó DW