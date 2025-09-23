(23 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La 80ª Asamblea General de la ONU ha comenzado su Debate General, con la crisis humanitaria en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino como los temas principales de la agenda.

Con la presencia de líderes mundiales, el foro busca abordar los desafíos globales en un contexto de conflictos y desigualdades.

En un notable impulso diplomático, varios países, incluyendo Francia, Bélgica y Mónaco, han anunciado el reconocimiento oficial de Palestina, elevando la proporción de Estados miembros de la ONU que lo reconocen a casi tres cuartas partes. La sesión también marca el regreso del presidente Donald Trump a la ONU después de cinco años, generando expectativas debido a su estilo de «Estados Unidos primero».

El secretario general António Guterres lamentó que los principios de la organización están «bajo asalto como nunca antes», mientras se desarrollan conflictos en Gaza, Ucrania y Sudán, reseñó Infobae.