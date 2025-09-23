(23 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El Ministerio Público de Curazao ha anunciado la detención de una mujer de 35 años y un hombre de 38, ambos de nacionalidad curazoleña, por su presunta implicación en el naufragio de una embarcación con migrantes venezolanos ocurrido el 4 de marzo.

El incidente dejó un saldo de 15 personas fallecidas y 10 sobrevivientes.

La investigación se centra en la embarcación «Piská Fresku Curacao», que partió de Falcón, Venezuela, con 24 personas a bordo y sin chalecos salvavidas. Con estos nuevos arrestos, ya son cuatro los sospechosos bajo custodia, incluidos dos venezolanos detenidos previamente.

El Ministerio Público ha aclarado que los acusados no serán procesados por homicidio culposo, sino por delitos relacionados con el tráfico de personas y drogas, incautadas durante el allanamiento a la vivienda de los nuevos sospechosos, reseñó El Pitazo