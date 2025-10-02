(02 de octubre del 2025. El Venezolano).- Un total de 37 personas indocumentadas fueron capturadas en un complejo de apartamentos al sur de Chicago, en un operativo dirigido contra presuntos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua.

La redada, ejecutada el 30 de septiembre, contó con la participación de agentes del FBI, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó que la acción fue un «operativo migratorio selectivo» para desmantelar redes del crimen organizado transnacional. Según las investigaciones, varios de los detenidos estarían vinculados con narcotráfico y tráfico de armas. Las autoridades no revelaron las identidades de los arrestados ni los posibles cargos que enfrentarán, reseñó El Pitazo

