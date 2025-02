(20 de febrero del 2025. El Venezolano).- Tras ganar el premio Novato del Año en la campaña 2023, al batear .285 de promedio, 25 cuadrangulares, robar 54 bases, ser el líder en la liga con 10 triples, además anotar 116 carreras y remolcar 76, Corbin Carroll tuvo una bajada muy notable en la campaña 2024.

Es que hace 365 días apenas pudo disparar 136 hits en 158 juegos, aún cuando se las arregló para anotar 121 veces, igualmente lideró el departamento de triples de la Liga Nacional con 14, conectó 22 jonrones, remolcó 74 carreras y se robó 35 bases; pero su promedio fue de apenas .231 de average. Sin dudas que el llamado «fatídico segundo año» le afectó.

Pero con todo y eso el equipo terminó con récord de 89-73, 5 victorias más que las logradas en el año 2023 cuando asistieron a la Serie Mundial, pero eso no les bastó, pues terminaron igualados con los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta, pero por las reglas establecidas no pudieron clasificar a la postemporada y en el último día, tras perder cinco de los últimos siete encuentros, los Cascabeles finalizaron fuera de los play off.

El mánager Torey Lovullo contará con una nómina mejorada, especialmente en el picheo, al haber sumado al abridor Corbin Burnes, quien llega desde los Orioles de Baltimore.

Puntos fuertes

Un cuerpo de abridores que contará con el mencionado Burnes, Zac Gallen, Merryl Kelly, el venezolano Eduardo Rodríguez y Brandon Pfaadt, con Jordan Montgomery a la expectativa.

Su ofensiva, que era fuerte, fue mejorada con la llegada de Josh Naylor, desde los Guardianes de Cleveland, y seguirán contando con los bates de Ketel Marte, el venezolano Eugenio Suárez, Carroll en su tercera temporada como grandeliga, Jake McCarthy, Geraldo Perdomo, Lourdes Gurriel Jr y el también venezolano Gabriel Moreno.

Puntos débiles

El equipo carece de un bateador designado de poder y eso, a la hora de fabricar carreras es muy importante. Otro punto débil es que el conjunto tendrá que luchar contra los Dodgers de Los Ángeles, Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco para ver si regresan a la postemporada.

Su bullpen es una incógnita, porque el cerrador será Kevin Grinkel, con apoyo de Joe Montiply, A.J. Puk, Ryne Nelson y Jordan Montgomery, entre otros.

Posible lineup

C. Gabriel Moreno

1b. Josh Naylor

2b. Ketel Marte

3b. Eugenio Suárez

SS. Geraldo Perdomo

LF. Lourdes Gurriel Jr

CF. Jake McCarthy

RF. Corbin Carroll

BD. Randal Grichuk