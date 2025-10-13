(13 de octubre del 2025. El Venezolano).- La selección de Argentina se impuso por 1-0 frente a Venezuela en un amistoso internacional disputado en el Hard Rock Stadium, en un encuentro que sirvió para probar variantes tácticas y darle minutos a jugadores clave. El gol que definió el partido lo anotó Giovani Lo Celso a los 31 minutos del primer tiempo, tras una buena combinación con Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La acción mostró la circulación rápida y la precisión ofensiva que caracterizan al equipo argentino, suficiente para quedarse con el triunfo.

Fotógrafo: Jesús Aranguren

Periodista: Hayley Bentley



Argentina, con control y solidez

El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantuvo la posesión, presionó de manera organizada y demostró que puede generar ocasiones aun sin Lionel Messi, quien no jugó este encuentro. En el mediocampo, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul fueron fundamentales para sostener el ritmo del partido, mientras que la defensa mantuvo firmeza ante los ataques venezolanos.



Durante el segundo tiempo, Scaloni continuó probando alternativas y dando minutos a jugadores que buscan consolidarse en el plantel, siempre manteniendo la estructura y el control del juego.



Venezuela, orden y carácter



La Vinotinto, bajo la dirección de Fernando “Bocha” Batista, mostró disciplina táctica y buena lectura del juego. Yangel Herrera y Cristian Cásseres Jr. fueron protagonistas en la recuperación y circulación de balón, mientras que Salomón Rondón inquietó a la defensa argentina con algunos remates que no llegaron a concretar.



Pese a la derrota, Venezuela dejó una impresión positiva, con un bloque sólido y capacidad para mantener la organización frente a un rival de jerarquía.

Conclusión El amistoso dejó enseñanzas claras para ambos entrenadores: Argentina confirmó que su plantilla tiene profundidad y alternativas para mantener su identidad de juego; Venezuela demostró que sigue creciendo y que su proceso competitivo avanza con firmeza.



El partido también permitió disfrutar de un ambiente festivo, con hinchas de ambos países compartiendo tribunas y celebrando la pasión por el fútbol sudamericano en Miami.

