(15 de octubre del 2025. El Venezolano).- La Selección Argentina superó ampliamente a Puerto Rico por 6-0 en el amistoso disputado este martes en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El equipo dirigido por Lionel Scaloni dominó el encuentro de principio a fin y se despidió de la doble fecha FIFA con una actuación convincente.

Fotógrafo: Juan José Romero

Periodista: Hayley Bentley

El encuentro, que había sido reprogramado desde Chicago por motivos logísticos, contó con gran presencia de público argentino. El campeón del mundo impuso su jerarquía desde el inicio y resolvió el partido antes del descanso. Alexis Mac Allister abrió el marcador a los 14 minutos tras asistencia de Lionel Messi, y amplió la ventaja a los 36’. Entre ambos tantos, Gonzalo Montiel había convertido el segundo con otra habilitación del capitán argentino.

En la segunda etapa, Argentina mantuvo el control del juego. Un autogol de Steven Echevarria al minuto 64 aumentó la diferencia, y Lautaro Martínez cerró la goleada con dos definiciones precisas a los 79’ y 84’. Messi no convirtió, pero fue nuevamente el eje del ataque: asistió en dos oportunidades y generó la mayoría de las acciones ofensivas del equipo. El público local, acostumbrado a verlo en Inter Miami, lo ovacionó en cada intervención.



Con este resultado, Argentina completó una gira perfecta tras vencer 1-0 a Venezuela en el primer amistoso. El plantel regresará en las próximas horas a Buenos Aires, donde retomará la preparación para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. “El equipo mostró compromiso y actitud. Cada jugador entiende su rol y eso se nota en el rendimiento colectivo”, destacó Scaloni en conferencia de prensa posterior al encuentro.