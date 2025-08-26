(26 de agosto del 2025. El Venezolano).- El Gobierno argentino declaró organización terrorista al “Cártel de los Soles”. La administración de Javier Milei dispuso el martes incluir a ese grupo narcocriminal en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Este grupo ha sido vinculado con Maduro por el gobierno de Estados Unidos, indica nota de Infobae.

La decisión se tomó en medio de una ofensiva que encabeza Estados Unidos. La Secretaría del Tesoro de la gestión de Donald Trump, Ecuador y Paraguay ya tomaron esta decisión.

La declaración de “organización terrorista”, según informó el Gobierno, responde a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de prevención y combate al terrorismo. Y se enmarca en la normativa vigente y busca fortalecer la protección del sistema financiero nacional. La resolución fue adoptada tras una coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Gerardo Werthein, el Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich. También intervino el Ministerio de Justicia.

Anuncios

“Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, afirmó Bullrich, en un mensaje publicado en su cuenta de X.