(25 de agosto del 2025. El Venezolano).- Feliz ya que lo han venido convocando al primer equipo del Portuguesa FC, el súper prospecto Arcángel Oliveros trabaja fuerte durante los entrenamientos de la escuadra rojinegra que dirigen Giancarlo Maldonado y José “Buda” Torrealba. “Me siento contento y listo para aprovechar al máximo las oportunidades que me brinden”, cuenta el delantero de 18 años, quien estuvo en el banco del pentacampeón el pasado viernes en el triunfo sobre Anzoátegui. “Una victoria muy oxigenante y ya estamos bien enfocados en sumar ante La Guaira, partido súper difícil pero aspiramos darle la batalla al duro equipo naranja”, apuntó.

Oliveros vio acción el sábado con el conjunto portugueseño sub-19 y marcó tres golazos contra Barquisimeto. Es un atacante que cuando está inspirado resulta imparable. “Llegara lejos ya que tiene unas condiciones impresionantes”, cuenta el profesor Johnny Tovar, uno de los más influyentes entrenadores en la formación del atleta del sector Llano Lindo de Araure, quien estuvo parado por siete meses tras una operación en los dos pies por fractura de ambos quintos metatarsianos.

Ansioso por debutar con el penta

Anuncios

Durante su trayectoria por las inferiores de la tropa llanera destaca lo hecho en 2.022 cuando fabricó 16 goles en 30 juegos con la sub-15. “Fue un año realmente inolvidable, no olvido varias anotaciones de calidad. Me apasiona este deporte, aspiro debutar pronto en la Primera División y luego consolidarme”, expresa el artillero, quien admira mucho al volante zuliano José “Brujo” Martínez y al ariete Richard Blanco, mientras que a nivel internacional sus ídolos son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. “Le hago un llamado a nuestra fervorosa fanaticada para que nos siga apoyando en las buenas y en las malas. Espero ver el estadio totalmente lleno cuando recibamos al Deportivo Táchira”, cerró diciendo. (Avelino Avancín)