(17 de octubre del 2025. El Venezolano).- En una jornada marcada por la alta diplomacia, el tenor italiano Andrea Bocelli realizó una inesperada visita al Despacho Oval, donde ofreció una interpretación privada para el presidente Donald Trump. El encuentro se produjo horas antes de la crucial reunión entre Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

La visita de Bocelli es particularmente simbólica, dado su conocido apoyo a Ucrania, país para el que ha recaudado fondos e incluso adoptó a un perro herido en el conflicto. Imágenes compartidas por la Casa Blanca mostraron al artista cantando frente al presidente en el emblemático escritorio Resolute, reseñó Infobae.

Este gesto contrasta con la postura de Bocelli en 2016, cuando declinó una invitación para cantar en un acto de la campaña de Trump para no politizar su música. Su presencia hoy en un momento tan delicado añade una nota cultural y de aparente acercamiento en medio de una atmósfera de tensión política.

Anuncios

Andrea Bocelli sings in the Oval Office 🎶🇺🇸 pic.twitter.com/Aawlh5If7X — Margo Martin (@MargoMartin47) October 17, 2025