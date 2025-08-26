(26 de agosto del 2025. El Venezolano).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha anunciado la lista de 23 jugadores convocados para los próximos partidos de eliminatorias del Mundial de 2026 contra Chile y Bolivia, dejando fuera a figuras clave como Vinícius Jr. y Rodrygo. El técnico italiano explicó que su decisión busca «conocer nuevos jugadores» y dar oportunidad a talentos emergentes.

Ancelotti aclaró que la exclusión de Vinícius y Rodrygo se debe a que ya los conoce «muy bien» y que, dado que Brasil ya tiene asegurada su clasificación para el Mundial, prefiere probar a futbolistas que han tenido pocas o ninguna oportunidad con la selección. Neymar también se encuentra ausente de la lista debido a su reciente lesión.

«La idea que tengo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal», declaró Ancelotti. La lista incluye a varios futbolistas que nunca habían sido convocados, como Kaio Jorge, el actual goleador del Campeonato Brasileño, reseñó EFE.

Anuncios

Tras estas observaciones en septiembre, el entrenador planea empezar a armar el equipo definitivo para el Mundial, aprovechando las próximas ventanas para partidos amistosos, el primero de los cuales será en octubre contra Japón y Corea del Sur.